Rovira acusa a Morant de "utilizar" el acto institucional de la AVL para "convertirlo en un mitin político"

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha acusado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, de "utilizar" el acto institucional de inicio de curso académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) celebrado este viernes para "convertirlo en un mitin político".

"Morant, la misma que defiende que hay utilizar la doble denominación valenciano-catalán vulnerando el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, viene hoy a intentar dar lecciones sobre el valenciano en un acto institucional en el que su único argumento ha sido el ataque al Consell", ha señalado en un comunicado.

La ministra ha participado en este acto y, a su llegada, en declaraciones a los medios, ha lanzado un "mensaje de esperanza" ante la "persecución al valenciano" que, según ha denunciado, practican el PP, el Consell y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y, frente a ello, ha reivindicado: "Pase lo que pase, siempre hay una alternativa".

El conseller de Educación ha afeado a la también líder de los socialistas valencianos que "confuda cada vez más a menudo su papel en el PSPV y como ministra, cada vez más difuminado e inexistente". "Solo hay que ver su trayectoria de los últimos meses: como ministra ha sido incapaz de dirigirse a la Conselleria para preguntar por la situación tras la riada", ha sostenido.

Y añade: "Es también la misma que trató de invadir competencias de las comunidades autónomas con su decreto sobre universidades privadas y tuvo que rectificar, la que dejó sin convocar ayudas de 2023 escudándose en la riada de un año después y la que no movió un dedo para buscar solución al conflicto de Medicina en Alicante".

Rovira ha señalado que el acto, al que ha asistido por parte del Consell el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez Arrúe, "ha empezado con media hora de retraso esperando la llegada de Morant".

"Hoy se ha perdido una oportunidad para defender la denominación y entidad del valenciano, que la Acadèmia tiene entre sus competencias porque toda la sociedad se encuentra incluida con el uso de la denominación valenciana y no con otras, al margen de la ilegalidad de las mismas", ha recalcado.

"Insiste la ministra en que se está atacando el valenciano en el sistema educativo, cuando hay un modelo, el de la consulta a las familias sobre la lengua base, que ya ha sido avalada mediante una sentencia favorable del TSJCV", ha subrayado.

En este sentido, el titular de Educación y Cultura ha reivindicado que la consulta sobre la lengua base --que Morant ha criticado este viernes por haber dividido" a la comunidad educativa y por no servir "para nada, sino para volver a hacer ruido"--, ha sido "una magnífica iniciativa, como demuestra que participaran 340.000 familias y que el 99,8% del alumnado estudia este curso en la lengua base que han elegido sus familias".

"La izquierda se pasa el día hablando de votar y a la hora de la verdad se demuestra su hipocresía, porque se pasaron meses haciendo campaña intentando impedir que las familias votaran", ha asegurado Rovira, que ha insistido en que Comunitat "es un territorio con zonas castellanohablantes y valencianohablantes que conviven perfectamente en equilibrio, como ha demostrado también el resultado de la consulta". "Un equilibrio --añade-- que no respetaba el anterior gobierno de PSPV y Compromís, que aplicaba un modelo de imposición que acumuló a lo largo de los años múltiples sentencias en contra".

Por otro lado, José Antonio Rovira ha reprochado a Diana Morant que haya "acusado falsamente" a la Conselleria de "querer eliminar la prueba de valenciano de la PAU, cuando lo que se está planteando es que los estudiantes puedan elegir entre el examen de castellano o valenciano o en su caso que solo les compute la nota más alta de las dos a efectos de hacer la media, para que puedan estar en igualdad de condiciones en el acceso a las universidades con los de las comunidades autónomas que hacen un examen menos".

"Es el propio Ministerio de Morant el que ha publicado un informe que sitúa a la Comunitat Valenciana la tercera por la cola en los resultados de la PAU y que debería conocer. Si hay un distrito único universitario, nuestros estudiantes esperan que las reglas del juego sean iguales para todos. Sin embargo, Morant ni ha contestado a la propuesta que se le hizo", ha argumentado.

Frente a ello, ha defendido que el Consell ha impulsado iniciativas para promocionar y fomentar el valenciano "que están obteniendo muy buenos resultados", ha calificado de "éxito" las certificaciones automáticas de títulos y ha valorado que las medidas del Consell para promocionar el valenciano "han supuesto un descenso del alumnado que pide la exención del examen de valenciano en zonas castellanohablantes".

Finalmente, José Antonio Rovira ha respondido a la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, que todas las consellerias y organismos de la Generalitat "están haciendo un esfuerzo presupuestario con motivo de la reconstrucción por la riada, que estamos asumiendo sin ayuda del Gobierno de España".

Y ha replicado que la propia secretaria de la AVL, Immaculada Cerdà, "ha dicho en su intervención que, realizando una buena gestión, han podido llevar a cabo algunos de los proyectos planificados".