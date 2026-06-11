Cantó (AVL) desconoce los recortes que asegura haber pactado Vox y espera y "desea" que no se hagan realidad

Archivo - Verònica Cantó, presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) - EDUARDO MANZANA/EUROPA PRESS - Archivo

VALENCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, ha asegurado que no tiene constancia de los nuevos recortes presupuestarios a la institución normativa del valenciano que Vox asegura haber acordado con el Consell en los presupuestos autonómicos para 2026. "Espero y deseo que no lleguen más lejos de lo que ya se ha llegado", ha manifestado en alusión a los recortes que incluyeron las cuentas de la Generalitat para 2025.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa de presentación del Nomenclàtor Toponímic Valencià, preguntada por las reiteradas declaraciones del síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, sobre que se han acordado nuevos recortes para la AVL que se incluirán en la tramitación parlamentaria de los presupuestos, algo que el PP por el momento no ha negado.

Cantó --en su último acto público como presidenta de la institución, de la que se despide junto a otros académicos-- ha explicado que la AVL solo tiene constancia de posibles recortes en base a las afirmaciones de Vox publicadas en los medios de comunicación. "No sabemos nada más y no sabemos qué podrá pasar en la tramitación parlamentaria", ha advertido.

Además, ha señalado que el anteproyecto de presupuestos aprobado hace unas semanas por el Consell contempla una subida del 5,1% para los fondos destinados a la AVL porque "corresponde al incremento retributivo del personal de la Acadèmia", ya que son funcionarios de carrera y es un aumento que "viene marcado por el Estado" con carácter anual.

Según ha indicado, en el anteproyecto sube especialmente la partida para la retribución del personal de la AVL, junto a un incremento "muy pequeñito" del gasto corriente y otra subida "mínima" para los proyectos de inversión real.

Ahora bien, ha recordado que en los presupuestos de 2025 se fijó inicialmente un recorte del 25% en el presupuesto de la AVL y que, durante la tramitación parlamentaria, PP y Vox acordaron redistribuir fondos destinados a la Acadèmia para derivarlos a la rehabilitación de la sede de Lo Rat Penat o a la celebración de unas jornadas sobre "el Reino de Valencia". Unos fondos que ha cifrado en 759.000 euros.

Si se produjeran nuevos recortes en el presupuesto de 2026, durante la tramitación en Les Corts, Cantó ha hecho notar que "lógicamente, la Acadèmia se vería imposibilitada a hacer muchas de las cosas que lleva a cabo, siempre con vocación de servicio a la sociedad".

En esta línea, preguntada por la acusación que acostumbra a hacer Vox a la AVL de que hace política, mientras el 'president' Juanfran Pérez Llorca dijo que le sobra "algo de política", la presidenta ha recalcado: "La Acadèmia ha demostrado por activa, por pasiva y por perifrástica que no hace política y que tiene una vocación de servir a la sociedad, a la que se debe".

"Y lo que hace --ha incidido-- es normativizar y normalizar el valenciano en todos los ámbitos, ese es su objetivo. Y cumple estrictamente las competencias que tiene encomendadas por ley, una de ellas velar por un uso normal del valenciano". Es algo que ha ligado con la tarea de difusión del patrimonio literario valenciano a través de los premios Escriptor de l'Any: "Es reivindicar nuestro legado, es ir más allá".

Es por eso que Cantó ha hecho hincapié en que "la Acadèmia Valenciana de la Llengua no se dedica a hacer política", al tiempo que ha recordado que la política lingüística es competencia del Consell".

Precisamente, preguntada por los contactos en los últimos meses con el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, área de la que depende la política lingüística, ha explicado que tras su nombramiento a finales de 2025 acudió a una reunión para una primera toma de contacto y, más recientemente, asistió al acto del 25 aniversario de la AVL. También ha destacado que Díez acudió al último pleno de la institución, con lo que "fue el primero en conocer el Nomenclàtor "y le entusiasmó el trabajo realizado", ha asegurado.

Respecto a si le preguntó directamente al conseller si habría nuevos recortes para la AVL, la presidenta ha replicado: "Hay cosas que es mejor no preguntar. Se supone que los consensos conseguidos han costado mucho de conseguir. Y no es bueno, absolutamente, ni para la lengua, ni para el autogobierno, ni para las instituciones estatutarias, asaltar esos consensos que tanto costaron".

Por otro lado, cuestionada por cómo se ha pagado la puesta en marcha del Nomenclàtor y si fue gracias a los fondos destinados por el Ministerio de Ciencia y Universidades a la AVL, ha remarcado que el proyecto ha salido adelante gracias a las retenciones de crédito de la institución, ya que el dinero aportado por el departamento estatal fue para el mantenimiento y mejora de otras publicaciones como el Diccionari Normatiu. Y ha subrayado que la Acadèmia ejecuta su presupuesto "al 99,9%".

"HA IDO GANÁNDOSE DÍA A DÍA EL PRESTIGIO Y LA AUTORIDAD"

Como despedida de la institución que preside desde 2022, Cantó ha hecho un balance "altamente positivo" de la trayectoria de la AVL, al considerar que "ha ido ganándose día a día el prestigio y la autoridad, y lo ha hecho al lado de la sociedad a la que servía porque se ha colaborado absolutamente con todo el tejido asociativo y cultural de nuestro país".

"Personalmente, en mi balance estoy razonablemente satisfecha, pero las situaciones también son como son y las condiciones que te rodean no las marcas tú. Ha habido momentos intensos, difíciles, duros; pero también momentos de muchísima satisfacción y alegría donde en la Acadèmia hemos sentido la estima de la sociedad valenciana. Y me quedo con eso", ha manifestado.

De cara al futuro, la presidenta saliente ha instado a que se produzca una "recuperación de la normalidad necesaria" en las relaciones institucionales entre la AVL y la Generalitat. "Y que nos dejen trabajar", ha apostillado a una semana de que tomen posesión los nuevos académicos.

Verònica Cantó, que ha comparecido junto al académico Ramon Ferrer que también deja la isntitución, ha aprovechado para agradecer a los medios de comunicación "la importancia dedicada a la Acadèmia y su estima".