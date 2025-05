Capilla pide un marco legal para "crecer más" porque ahora es "imposible" tener universidades entre las 100 mejores

El rector de la UPV aboga por una "reforma estructural de la ley de universidades y programas competitivos y por resultados"

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José E. Capilla, ha reclamado una "reforma estructural de la ley de universidades y programas competitivos y por resultados que permitan crecer" a las universidades, al tiempo que ha considerado que se hacen críticas "muy injustas" a las instituciones públicas de educación superior.

"Necesitamos un marco legal que nos permita a las universidades crecer más. Aquí se critica a las universidades de una manera muy injusta. Se dice que no hay ninguna (española) entre las 100 mejores del mundo. Bueno, con nuestro marco legal es imposible. Por muy bien que lo hagan los rectores o rectoras, no podemos".

Así lo ha manifestado el máximo responsable de la politécnica valenciana, en una entrevista concedida a Europa Press en la que se ha referido a la LOSU, una norma sobre la cual Capilla se ha mostrado muy crítico en repetidas ocasiones.

"Aquí necesitamos un marco legal adecuado. Yo nunca empiezo diciendo más financiación, que también, pero yo creo que tenemos que tener más financiación pero basada en programas y que sea competitiva, en programas y en objetivos y resultados", ha subrayado.

Y ha abundado: "Claro que necesitamos más inversión, y no lo quiero llamar gasto, porque es inversión al final, invertir en formación que es necesaria para la sociedad, invertir en investigación en las universidades, eso es inversión para el futuro, y espero que no se vuelvan a cometer errores que se cometieron en la pasada crisis económica, cuando se empezó a recortar y fue un error que todavía estamos pagando las universidades".

Pero, de forma paralela a los recursos, las universidades necesitan "mejorar el marco legal". En este sentido, ha comentado que la última reforma que se hizo de la ley de la ciencia, que la llevó a cabo la ministra Diana Morant, ha sido "buena" y "ha resuelto muchos problemas" relacionados con la contratación de investigadores, entre otras cuestiones.

"Sin embargo, --ha apuntado-- no puedo decir lo mismo de la Ley orgánica del sistema universitario, ya que ha sido una ley que, incluso si no estamos vigilantes en las universidades al hacer nuestro proceso estatutario, podríamos ir para atrás".

"Si miramos los sistemas universitarios de nuestro entorno occidental e incluso el asiático, que están ahora mismo en los tops mundiales, no hay nada como lo nuestro: seguimos con unos sistemas de gobernanza demasiado basados en lo asambleario, y eso no funciona", ha hecho notar.

Para empezar, ha enumerado, "tenemos unas dificultades para atraer talento: si yo quisiera ahora generar un programa para atraer investigadores de Estados Unidos, por ejemplo, no tengo herramientas". "Desde luego, si alguno quiere venir yo le ofreceré todo lo que pueda, pero dentro de un marco muy restrictivo respecto a las posibilidades de pago, de toma de decisiones para poder montar a lo mejor un laboratorio que puedan necesitar... O sea, no tenemos un marco que verdaderamente nos permita atraer talento", ha resuelto.

En la misma línea, ha afirmado que "gran parte del talento que tenemos aquí no se va porque no quiere y lo hacemos lo mejor posible para retenerlo". "Y lo digo desde una universidad en la que tenemos ahora mismo cuatro personas que son investigadores altamente citados en el mundo, que pocas tienen tantos, y tenemos ahora mismo activas once grants del European Research Council, subvenciones muy competitivas que se dan a proyectos muy disruptivos y se financian además con millones de euros, es el número máximo que hay entre las universidades españolas", ha remarcado.

"Estamos apostando por tener buenos investigadores y es difícil, es difícil porque el marco legal no acompaña. Y yo siempre digo que tenemos un sistema universitario, sobre todo las públicas, pero también algunas privadas, muy bueno para el marco legal que tenemos y para las posibilidades de financiación que tenemos", ha reivindicado.

Capilla ha invitado a observar las universidades que están entre las mil primeras del mundo. "1.000 puede parecer un número muy grande, pero en el mundo pueden haber 25.000, entre 25.000 y 30.000 universidades, quiere decir que estar entre las 1.000 es estar muy, muy arriba, estar en una élite. Pues resulta que estamos mejor que países de nuestro entorno europeo como Francia o Italia".

Por otra parte, sobre los requisitos para el reconocimiento de nuevas universidades privadas, Capilla ha comentado que no se trata de condiciones de universidades privadas o públicas, sino lo que hay que hacer es "tener claro cuál es nuestro modelo de lo que consideramos una universidad".

CENTROS ADSCRITOS

"Una universidad, en mi opinión, tiene que ser una institución que dé formación docente de calidad, que investigue y que tenga un mínimo de escenario de investigación y que transfiera los resultados de esa investigación. Lo demás pueden ser centros formativos potentes y que den una formación digna, pero es cuestionable. A lo mejor deberían ser centros adscritos a universidades que sí que tienen investigación y ese modelo de la adscripción existe", ha argumentado.

Para Capilla, "se han empezado a generar muchas universidades muy nuevas, muy jóvenes, muy pequeñas, que verdaderamente no tienen nada de investigación y por eso ha surgido esa polémica". "A mí no me gusta polemizar con esto, pero sí que me preocupa", ha reconocido el rector, que ha abogado por "sentarse y ver qué está pasando y poner claras cuáles son las condiciones para ser universidad, pero sin que eso suponga una barrera".

"Aquí hay universidades privadas ya de recorrido en la Comunitat Valenciana que en su momento empezaron como centros adscritos a universidades públicas. Fueron creciendo, fueron desarrollando investigación y en un momento dado se transformaron en universidades. Ese debería ser el camino, yo no tengo ninguna duda sobre ese tema", ha concluido.