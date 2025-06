Carbonell destaca en Día de la Bici que "tantos usuarios usan el metro como la bicicleta" en València

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, ha subrayado que la bicicleta es "muy importante" en la ciudad, pues "es uno de los medios de transporte más utilizados". "Hoy por hoy usan tantos usuarios el metro dentro de la ciudad como la bicicleta, lo que ya da muestras de su importancia", ha resaltado.

Así se ha pronunciado Carbonell en declaraciones a Europa Press Televisión este domingo durante la celebración del Día de la Bici, que ha tenido lugar en los Jardines de Viveros de València.

El edil ha detallado que, "a lo largo de este año, se construyen 13 kilómetros de carril bici en la ciudad": "Es muy importante conectarla toda para la bici y, desde luego, los valencianos lo agradecen".

Asimismo, ha puesto en valor que es "una alternativa no solo para los valencianos, sino también para los propios turistas". En este sentido, ha afirmado que "no hay turista que llegue a València que no coja una bicicleta y vaya por toda la ciudad utilizando la amplia red de carriles bici".

Para el concejal, la bicicleta es un medio de transporte "compatible y perfecto para acompañar al transporte público", y, así, "eliminar el vehículo privado en las ciudades".

"CONTINUAR EN ESA DIRECCIÓN"

Carbonell ha señalado que el objetivo a largo plazo es "continuar en esa dirección" y, "a partir de ahora, empezar a bajar los carriles bici que están en la acera a la calzada para hacerlos más seguros, tanto para peatones como para los propios ciclistas".

"Hicimos una auditoría de seguridad en València en cuatro puntos negros cuyos resultados son extrapolables al resto de infraestructuras de la ciudad", ha apuntado, al tiempo que ha agregado que el consistorio "va a adoptar medidas para mejorar la seguridad de los carriles bici".

En concreto, ha destacado que "fundamentalmente" la medida "más importante" es "bajar los carriles bici a la calzada, pero hay muchas otras que también se van a implementar, como, por ejemplo, pasos de cebra para que los viandantes puedan acceder también a los contenedores y tirar la basura sin peligro de ser atropellados".

El responsable de Movilidad en el Ayuntamiento de València ha apuntado que, "de todas formas, la bicicleta no es lo más peligroso": "Es el patinete el que fundamentalmente genera más problemas porque la velocidad que alcanza es mucho mayor".

"El valenciano ya está acostumbrado a la existencia de los carriles bici. Es algo ya pacífico y todo el mundo asume que los carriles bici han de compartir el espacio público junto al tráfico privado y, en la medida de lo posible, estimular el uso de la bicicleta y del transporte público", ha concluido.