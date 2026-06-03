Cáritas constata la cronificación de la exclusión social y critica que se normalice por parte de la sociedad

Presentación de la Memoria de Cáritas - EUROPA PRESS

Un total de 26.777 personas fueron beneficiarias de la labor social de la institución en 2025

CASTELLÓ, 3 Jun. (EUROPA PRESS) - -

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, en su Memoria de 2025, constata y denuncia que la exclusión social se cronifica y se diversifica, confirmando una "excepcional realidad estructural que se normaliza con resignación, tanto por instituciones como por la sociedad en general".

En este sentido, se reitera que la vivienda se consolida como el principal eje de exclusión y vulnerabilidad. Asimismo, se subraya que migración, irregularidad administrativa y pérdida de derechos se entrelazan como factores de exclusión. Por otra parte, se contempla que el empleo, "aun siendo clave", ya no garantiza por sí solo la inclusión social.

Ante esta situación, Cáritas Diocesana apela a instituciones y a la sociedad en general a recuperar "una mirada crítica compasiva capaz de denunciar estas situaciones y de movilizar respuestas colectivas", y recalca que el acompañamiento integral y sostenido es más eficaz que respuestas puntuales y que tejer comunidad es una respuesta "clave" frente a la exclusión y la fragmentación social.

El obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón y presidente de Cáritas Diocesana, Casimiro López Llorente, en la introducción de esta Memoria de 2025, ha lamentado que en este tiempo "marcado por profundas transformaciones sociales y por nuevas formas de pobreza y exclusión", se percibe un desafío que atraviesa la sociedad: "el debilitamiento de los vínculos, la soledad creciente y la fragilidad de las relaciones humanas".

En una línea similar, el director de Cáritas Diocesana, Francisco Mir, ha indicado que, las entidades sociales "han procurado paliar en gran medida las deficiencias estructurales que las administraciones no han corregido, y cuyas consecuencias han producido una creciente exclusión social". "La mejora en las políticas sociales podría conseguir resultados satisfactorios y es el camino que se debería seguir", ha añadido.

DEMANDA SOCIAL CRECIENTE

La presentación de la Memoria de Cáritas se enmarca en la Semana de la Caridad que Cáritas Diocesana celebra del 1 al 8 de junio, bajo el lema 'Elige amar. Elige comunidad'. Los datos de esta memoria, según ha informado Francisco Mir, confirman una demanda social creciente y una realidad cada vez más compleja, "en la que la exclusión social se cronifica y diversifica, afectando a perfiles muy diversos: personas migrantes, jóvenes, familias sin vivienda digna y personas mayores en soledad".

Al respecto, ha indicado que durante 2025, un total de 26.777 personas fueron beneficiarias de la labor social de Cáritas Diocesana, a través de un total de 200.943 intervenciones. Un 69 por ciento de estas personas eran extranjeras. Cáritas Diocesana cuenta con un voluntariado compuesto por 819 personas, con 80 Caritas parroquiales en toda la diócesis, así como con 1.036 donantes y, junto con sus entidades vinculadas, con 170 trabajadores.

El área de Animación Comunitaria en el territorio apoyó a 80 equipos parroquiales en toda la diócesis con más de 70.000 intervenciones, llegando a 4.179 personas con la implicación de cerca de 700 voluntarios. Las iniciativas más destacadas incluyen el apoyo psicosocial, el acompañamiento a la soledad no deseada y la mediación en materia de vivienda.

VIVIENDA Y MIGRACIÓN

El área de Inclusión, con el Servicio de Acogida y Acompañamiento, atendió a 1.466 personas en 2025, más de la mitad por primera vez. El perfil predominante es el de persona migrante (78% de los casos), muchas de ellas en situación administrativa compleja. Según la Memoria, más de 1.000 personas viven en exclusión residencial -en la calle, en alojamientos inseguros o en viviendas precarias- y el 28,6% carece de cobertura sanitaria. Para atender esta realidad, se desarrollaron 73 procesos de acompañamiento individualizado y 457 atenciones jurídicas en materia de extranjería.

El área de Economía Solidaria, en colaboración con la Fundació Tots Units y Reciplana, acompañó a 1.761 personas en itinerarios de inserción sociolaboral, logrando 410 incorporaciones al mercado laboral. La red de 265 empresas colaboradoras ha sido "clave" en este resultado, reforzando la responsabilidad social corporativa como palanca de inclusión.

PRESUPUESTO

Mir también ha destacado que el presupuesto total gestionado por Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón en 2025 ascendió a 6.804.678 euros. De esa cantidad, el 95% se destinó directamente a acción social y únicamente el 5% a gestión y administración. Las principales fuentes de financiación provinieron de fondos públicos (36%), fondos privados (34%) y los recursos concertados de la Residencia de Ancianos de Burriana (30%).

Según ha concluido el director de Cáritas, la exclusión social se cronifica y tiene un carácter estructural "que exige respuestas sostenidas en el tiempo". Ante esta situación, se reclama recuperar una mirada crítica compasiva capaz de denunciar estas situaciones y de movilizar respuestas colectivas "porque ninguna sociedad puede construirse sobre la resignación ante el sufrimiento de quienes quedan al margen", ha concluido.