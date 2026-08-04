Carl Cox, Dimitri Vegas o Tiësto ilustran el Medusa Festival, que llega a su XII edición en Cullera el 13 de agosto

Todo listo para una nueva edición del Medisa Festival en Cullera, a partir del 13 de agosto - MEDUSA FESTIVAL

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todo preparado en Cullera para que el Medusa Festival dé el pistoletazo de salida a su edición número 12, una cita que arranca el 13 de agosto y que durante cuatro días volverá a ser la referencia de la música electrónica con más de 150 'disc jockeys' de primera línea como Carl Cox, Dimitri Vegas o Tiësto poniendo el hilo musical a lo largo de ocho escenarios simultáneos.

Según informa la organización en nota de prensa, el Medusa Festival plantea una política de "precios asequibles" para poner a disposición de todos los bolsillos la posibilidad de disfrutar de un cartel con las figuras más relevantes del clubbing en España.

Una nómina de artistas en las que también aparecen James Hype, Miss Monique, Franky Rizardo, Mau P o el italiano Marco Carola.

Solo un ejemplo de los Djs instalados en Ibiza que saltarán a Cullera para ofrecer sus sesiones, como Adam Beyer, Aarón Sevilla o Afrodise & Moots.

En el cartel de Medusa 2026 también figuran otros protagonistas del verano ibicenco, tales como Nic Fanciulli (11 fechas anunciadas esta temporada en diversos clubes de la isla), Chelina Manuhutu (9), Yanamaste (8), Andrés Campo (7), Karretero (7), Oliver Heldens (6), Wade (6), Easttown (5), Fatima Hajji (5) y el brasileño Alok, con 4 apariciones confirmadas durante el curso musical en la isla.

VARIAS GENERACIONES DE MEDUSEROS

En los 12 años de trayectoria (2014-2026), Medusa ha logrado aglutinar a distintas generaciones y todos los estilos de la electrónica: Techno, House, EDM, Hard Techno, Hardstyle, Trance, Remember.

El escenario principal, con 105 metros de ancho, estará decorado con la fantasía temática denominada 'Apsaras', un viaje imaginario al universo de la mitología hindú y budista.

Los fuegos artificiales, el show de drones de luz y la deslumbrante producción audiovisual brindarán un espectáculo inédito en el circuito musical en España.

La organización prevé repetir la cifra de público del año pasado: 180.000 personas, sumando los asistentes de jueves a domingo.