Carlos Ares actuará el 23 de enero en la sala Auditorio Roig Arena

Carlos Ares - ROIG ARENA

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Carlos Ares hará parada en la sala Auditorio Roig Arena el próximo 23 de enero para celebrar el último tramo de la etapa 'La Boca del Lobo', según ha informado el recinto en un comunicado.

El artista dio sus primeros pasos como productor y compositor antes de dar el salto definitivo en 2024 con su proyecto en solitario, 'Peregrino', trabajo que le valió el Premio MIN al Mejor Álbum Pop.

Su segundo disco, 'La Boca del Lobo', publicado en mayo de 2025, supone una "clara evolución" en su trayectoria: un sonido más complejo, experimental y ambicioso, construido a partir de la experiencia personal y cuyo impacto se ha traducido en una gira que ha colgado el cartel de entradas agotadas. Ahora, con 'Fin de Gira', el proyecto alcanza su punto álgido.

Lo que en el álbum se presenta como una declaración de intenciones, sobre el escenario cobra una nueva dimensión, transformándose en una experiencia emocional y celebratoria, donde las canciones --inspiradas en la música popular de las últimas décadas-- se reinterpretan desde una mirada contemporánea, vanguardista y minimalista.

Las entradas para el concierto de Carlos Ares salen a la venta el jueves, 11 de junio, a las 12 horas, en la web del Roig Arena.