Carlos Baño defiende su inocencia en la investigación sobre los bonos comercio: "Aprovechamiento no ha habido"

Carlos Baño en imagen de archivo - CÁMARA ALICANTE

ALICANTE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, ha defendido su inocencia en relación con la investigación abierta sobre la gestión de los bonos comercio, al tiempo que ha defendido que ha trabajado con "honradez" y que "aprovechamiento no ha habido".

En estos términos se ha expresado el representante empresarial este miércoles en la sede de la entidad cameral, antes de que comenzara una conferencia del Cámara Business Club a cargo de Demetrio Muñoz, general de brigada retirado y antiguo jefe del Mando de Operaciones Especiales en Rabasa, y titulada 'Conflictos internacionales y economía: qué deben entender hoy las empresas".

Baño quedó en libertad con cargos el pasado viernes 13 de marzo tras ser arrestado en el marco de la investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación en una veintena de municipios de la provincia.

El empresario ha resaltado que la "fórmula" de esos bonos comercio que luego se impulsó junto con la Diputación ya se usó en la Generalitat, gobernada entonces por el Botànic, y ha afirmado sobre esa investigación que todavía "no" sabe de qué está acusado, ya que está declarado el secreto de sumario.

Baño ha reiterado que está "a disposición" de la justicia y ha dicho que "no" ha cobrado "nunca" ni "en esa federación ni en la institución cameral". Además, ha agradecido las muestras de "confianza", "afecto" y "cariño". "No os voy a defraudar nunca", ha sentenciado, tras lo que ha recibido aplausos de los asistentes a la conferencia.

Previamente, el presidente de la Cámara de Comercio ha reivindicado el papel de Alicante Gastronómica como la feria "más importante del sector gastronómico", que alcanzó 85.000 visitantes en 2025, según la entidad. También se ha referido a la labor de Alicante Gastronómica Solidaria, que ha elaborado 1,9 millones de menús, ha apuntado Baño.

"VA A VOLVER A SER PRESIDENTE"

Antes de estas declaraciones de Baño, Jesús Navarro, vicepresidente de la institución cameral, ha asegurado que "Carlos va a volver a ser presidente" de la entidad. "No vamos a ir a la guerra porque somos gente de paz, pero nos vamos a presentar a las elecciones, que empiezan esta semana que viene, a la Cámara", ha avanzado.

Según Navarro, "gracias a la policía y a la justicia, se demostrará, cuando el tiempo lo diga, que este hombre es inocente". Del mismo modo, ha afirmado que al presidente de la Cámara "le quieren contar la cabeza" y ha dicho que "ahora se va a demostrar la verdad".