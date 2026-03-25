La Diputación de Alicante debatirá en el próximo pleno una moción para crear la comisión que investigue el bono comercio

ALICANTE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Alicante debatirá y previsiblemente aprobará la semana que viene una moción para crear una comisión de investigación sobre la gestión de los bonos comercio, según ha trasladado este miércoles la vicepresidenta primera de la institución, Ana Serna (PP), durante una sesión extraordinaria solicitada por el grupo socialista.

El PSPV pidió esa convocatoria después de que el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, quedara en libertad con cargos tras ser arrestado en el marco de la investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación en una veintena de municipios de la provincia.

Según el portavoz socialista en la institución provincial, Vicente Arques, cuando Carlos Mazón, ahora 'expresident' de la Generalitat Valenciana, presidía la Diputación, impulsó 58 millones de euros para esos bonos, que se gestionaron a través de los ayuntamientos y "básicamente por Facpyme", que también preside Baño. Arques ha hecho hincapié en que el representante empresarial es, a su vez, administrador único de Nexo Retail Alicante SL.

Desde el grupo socialista han señalado que las bases del bono comercio de 2022 fueron aprobadas el 10 de mayo de ese año, que el 29 de junio Baño se convirtió en presidente de la Cámara y que días después, el 13 de julio, se constituyó esa empresa, "dedicada precisamente a la gestión de este tipo de campañas".

En el pleno, Arques ha aseverado que esa empresa "en solo cinco meses del año 2022 facturó 677.000 euros, con un beneficio de 513.000 euros", esto es, del "75 por ciento", y que en 2023 facturó "375.000 euros, con un beneficio del 40%".

PSPV: "RELACIÓN ESTRECHA"

Del mismo modo, el portavoz socialista se ha referido a la "relación estrecha" entre la Cámara y la Diputación por distintas subvenciones otorgadas y ha insistido en que Baño es "hermano, entre comillas", de Mazón.

El segundo punto del orden del día de esta sesión extraordinaria ha contemplado la "solicitud de creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos acontecidos sobre la gestión del programa bono comercio, su desarrollo administrativo y los mecanismos de control aplicados durante su ejecución".

Dicho punto, el de "solicitud de creación", se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos, que son PP, PSPV, Compromís y Vox. En el primero, en el que se pedía la comparecencia del presidente de la Diputación, Toni Pérez, los 'populares' han votado en contra, Compromís y Vox se han abstenido y solo ha tenido el respaldo de los socialistas.

PP: "NO TENEMOS NADA QUE ESCONDER"

Sobre el hecho de que Pérez no haya intervenido, Serna ha afirmado que los reglamentos de la Diputación establecen que "no procede" la comparecencia del presidente, ya que, aunque "no tiene ningún problema" en hacerlo, se va a abrir esa comisión. Así, ha precisado que lo hará cuando finalice: "No tenemos nada que esconder".

La vicepresidenta también ha valorado que este órgano que se creará próximamente "no tiene mucho sentido" porque hay una investigación judicial abierta. "Acostumbramos a dejar trabajar a la justicia. Ustedes está claro que no", ha reprochado al grupo socialista.

"Vamos a crear esa comisión", ha resaltado Serna, quien ha defendido que para el equipo de gobierno 'popular' es "fundamental" la "transparencia". En este punto, ha aseverado que presentarán esa moción que irá al próximo pleno, previsto para la semana que viene, y que en él se debatirá y se votará la creación de esa comisión de investigación.

Serna ha destacado que en 2022 se aprobaron las bases de los bonos para hacer frente a los efectos de la crisis surgida tras la pandemia de la covid-19. "Mientras algunos se gastaban el dinero en paradores con señoritas de compañía y consumiendo sustancias sin receta, había otras administraciones que se dedicaban a trabajar para intentar aliviar esa crisis", ha aseverado.

La vicepresidenta ha insistido en que el grupo socialista aprobó esas bases entonces y ha defendido que la Diputación dio dinero a cada ayuntamiento en base a esos criterios establecidos y que desde el departamento económico se fiscalizaron, según ha trasladado.

En este punto, ha explicado que cada uno de los consistorios "utilizó sus recursos y los gestionó como quiso o como pudo". Serna, quien también es alcaldesa de Albatera, ha afirmado que en su ayuntamiento no trabajó con Facpyme y que Pérez, quien además de presidente de la Diputación es primer edil de Benidorm, tampoco.

"Aquí nadie era esclavo de nada", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que, cuando finalizaba la campaña de los bonos comercio, los ayuntamientos justificaban a la institución provincial esas cantidades.

COMPROMÍS: "INVESTIGAR LO QUE ESTÁ PASANDO"

Desde Compromís, su portavoz, Ximo Perles, ha abogado por "investigar lo que está pasando" y ha resaltado que la Cámara de Comercio "no es una patronal, no es una entidad privada, sino una corporación de derecho público".

Además, Perles ha dicho que le "gustaría" saber "cómo funciona la justificación de la subvención de Alicante Gastronómica", ya que, según ha trasladado, en la memoria justificativa se detallan gastos, pero "no" ingresos.

Según el portavoz de Compromís, se ha "llegado a un punto en el que dinero de la Diputación ha servido para enriquecer a Facpyme". "Crean la mercantil 'ad hoc' para poder tener unos beneficios empresariales", ha manifestado.

Por ello, ha dicho que ve adecuada la comisión de investigación en la Diputación como un "gran momento" para invitar a que comparezcan "responsables", ya que no hay obligación, por si quieren dar alguna "explicación".

VOX: "COLABORAR"

De otro lado, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha insistido en que este asunto "ya está en manos" del juzgado y que la Diputación tendrá que "colaborar en aquello que se le requiera". Así, se ha mostrado a favor de la apertura de la comisión.

Tras el pleno extraordinario, Arques, en declaraciones a los medios de comunicación, ha criticado que Pérez hable "en todos los plenos sin cansarse" y que ahora "incomprensiblemente" no haya "querido comparecer". "Ha utilizado una triquiñuela reglamentaria para decir que él no comparece", ha aseverado.

También se ha preguntado si "había información privilegiada en esa empresa", Nexo Retail, "y en ese entorno" sobre la creación de los bonos consumo, así como si este programa de 2024 "no" se materializó en los presupuestos "porque la Diputación y, ahora sí, el señor Pérez, conocía de las investigaciones de Antifraude y de Anticorrupción".