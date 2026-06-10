Carlos Goñi y Paco Roca acompañarán a Seguridad Social en el concierto de inicio de gira del 45 aniversario

1095044.1.260.149.20260610154214 Seguridad Social - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Revolver, Carlos Goñi, y el ilustrador Paco Roca acompañarán a la banda valenciana Seguridad Social en el concierto del próximo 1 de mayo de 2027, en el Roig Arena, que dará el pistoletazo de salida a una gira con motivo de su 45 aniversario.

Así lo ha avanzado el líder de la banda, José Manuel Casañ, acompañado por el ilustrador Paco Roca, el director Toño Errando, el diseñador McDiego y la madre de Casañ, Pilar Fernández, quien interpreta "mucho más que un cameo" en el cortometraje 'El día que me quieras', con el que Seguridad Social presenta el single homónimo. En este segundo tema de su nuevo álbum también participa Alberto Tarín, quien fuera guitarrista de Seguridad Social. Casañ también ha avanzado que, durante el concierto, Paco Roca ilustrará en vivo varias de las canciones del repertorio de Seguridad Social.

De esta manera, José Manuel Casañ sigue celebrando los 45 años de Seguridad Social, esta vez con un triple salto creativo: canción, cortometraje y vino --edición limitada--.

La canción, que consiste en una reinterpretación rockera del tango popularizado por Carlos Gardel, trasciende el formato musical para convertirse en una experiencia artística multidisciplinar.

CORTOMETRAJE

En el acto, que se ha desarrollado en el restaurante Poble Nou de Roig Arena, se ha degustado en exclusiva un vino edición limitada inspirado en la canción y cuya etiqueta ha diseñado el ilustrador Paco Roca, Premio Nacional del Cómic y "una de las figuras más relevantes de la ilustración contemporánea española".

El corto, dirigido por Errando, incluye el videoclip del segundo single anticipo de su nuevo disco 'Voy a Marte', una versión rockera del icónico tango de Gardel y pensada para disfrutar "con los cinco sentidos".

Toño Herrando ha desvelado que el inicio del proyecto se produjo tras una llamada de Casañ, quien le confesó que quería protagonizar el videoclip "de mujer" porque "José quería mostrar la dualidad femenina que todos tenemos dentro, seamos hombre o mujer. Había que mostrar el lado femenino de José Manuel", ha abundado Herrando.

La protagonista del videoclip es la madre del líder de la banda valenciana, Pilar Fernández. Casañ ha comentado que este fue "el mayor regalo" que recibió el líder. "Le salió de manera natural; fue un lujazo enorme", ha desvelado.

"AMO LA VIDA"

Por su parte, Pilar Fernández ha ironizado entre las carcajadas de los asistentes: "Este hijo mío me mete en unos líos. Estoy encantada de acompañarlo, es muy emocionante. Amo a la vida y estoy abierta a todas las posibilidades. Yo no hago nada especial, pero me gusta mucho leer e interpretar", ha señalado.

A preguntas de los periodistas, Casañ ha incidido en que "ahora es el momento de volver", ya que anteriormente "no lo veía": "No había sacado discos porque no lo veía; ahora, sí. No he parado de componer poesía y componer relatos, como se ve en el libro".

DISCO Y LIBRO

El disco 'Voy a Marte' es un compilado de canciones elaboradas durante la pandemia "en un trastero". El trabajo transita por las cinco fases del duelo --negación, ira, negociación, depresión y aceptación-- y el título es en realidad un juego de palabras entre la posibilidad "irreal" de llegar al planeta vecino y amar a una persona, así como a uno mismo.

Hace unas semanas, Casañ también dio a conocer el libro complementario al disco 'Seguridad Social. Voy a Marte', de la editorial Sargantana, una obra con "mucha ilustración" y poesía, así como relatos cortos, canciones, cuentos y fábulas.

Con la vista puesta en el 1 de mayo, Seguridad Social prepara a conciencia el que será el mayor concierto de toda su carrera y que, "como claro homenaje a su ciudad de origen", tendrá como escenario el Roig Arena. Las entradas ya están a la venta en la página web del recinto.