Carme Teatre aborda cultura, libertad e identidad en la presentación de 'La importancia de llamarse El Titi'

Espectáculo en Sala del Carme - SALA DEL CARME

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carme Teatre presenta del 8 al 11 de octubre de 2026 el estreno absoluto de 'La importancia de llamarse El Titi', el nuevo proyecto de CiaJUNO. Con texto y dirección de Bruno Tamarit e interpretación de Juan Benavent, la pieza aúna teatro, música y danza a partir de materiales vinculados al artista valenciano Rafael Conde, 'El Titi', y al universo de Oscar Wilde para abordar "la cultura como espacio de pensamiento, la libertad de ser diferente y la distancia que existe entre ser tolerado y ser plenamente aceptado".

La obra toma como uno de sus puntos de partida 'La importancia de llamarse Ernesto', pero no adapta el texto de Wilde ni reconstruye biográficamente a su autor. El proyecto se mueve entre "el espacio que dejan esas referencias cuando se mezclan con la ficción, la memoria y materiales de procedencias muy distintas", según ha informado la sala en un comunicado.

Tamarit construye la pieza como un "collage escénico" en el que conviven textos propios, fragmentos y referencias a diferentes obras de Wilde, canciones y materiales procedentes del repertorio y las intervenciones públicas de El Titi.

A partir de ellos, la creación establece conexiones entre dos figuras separadas por casi un siglo: "la forma de mostrarse ante los demás, el gusto por el color y la belleza, la disidencia respecto a las convenciones de su tiempo o las estrategias necesarias para habitar sociedades que admitían determinadas diferencias solo mientras permanecieran dentro de unos límites".

WILDE Y CONDE

El desplazamiento entre épocas permite que la obra llegue hasta el presente. "Wilde pudo desenvolverse durante un tiempo en la rígida sociedad victoriana hasta que su homosexualidad terminó llevándolo a prisión y marcando definitivamente los últimos años de su vida". Rafael Conde desarrolló décadas después una presencia pública "reconocible y abiertamente amanerada" en un contexto social "muy diferente, moviéndose entre espacios populares, escenarios, fiestas y ámbitos institucionales".

La pieza se sitúa ante cuestiones "muy concretas" --la forma de vestir, la expresión de género, la sexualidad o simplemente el derecho a presentarse ante los demás sin tener que justificarse-- y evita convertirlas en un discurso dirigido únicamente al público LGTBIQ+. Así, uno de los objetivos del proyecto es reunir miradas muy distintas.

CiaJUNO piensa tanto en quienes pueden reconocer inmediatamente las referencias culturales y cuir de la propuesta como en espectadores que recuerdan a Rafael Conde desde la televisión, los escenarios o la cultura popular valenciana y llegan hasta la obra desde otro lugar generacional o ideológico.

PENSAMIENTO PROPIO

Por debajo de ese diálogo entre Wilde y El Titi aparece "el valor de la cultura como herramienta para construir pensamiento propio". En la ficción, Rafael Conde se enfrenta a la lectura de las obras de Oscar Wilde y ese contacto con otros textos y otras ideas comienza a modificar la manera en que observa su propia vida.

La obra pone el acento en el tiempo necesario para detenerse, leer, relacionar aquello que se ha leído con la propia experiencia y elaborar una conclusión personal. En este sentido, el universo de Wilde ofrece además otros hilos que atraviesan la creación, destacan.

Junto a 'La importancia de llamarse Ernesto' aparecen referencias a títulos como 'El retrato de Dorian Gray', 'El modelo millonario' o 'Salomé', además de poemas y otros materiales. Una de las ideas recuperadas de esta última obra --el misterio del amor frente al de la muerte-- sirve a Tamarit para cuestionarse "por qué resulta tan sencillo convertir la diferencia en motivo de rechazo y tan difícil relacionarse con ella desde la aceptación".

La estética y el color funcionan igualmente como territorio de encuentro, ya que Conde reivindicaba en canciones como 'El gitano colorines' "una manera de mostrarse que escapaba de la uniformidad de su época", mientras que Wilde "convirtió la belleza, el vestido y la construcción de la propia imagen en elementos fundamentales de su pensamiento y de su presencia pública".