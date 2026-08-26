Carme Teatre abre temporada con el estreno absoluto de 'Lima Radiante'

'Lima Radiante' En Carme Teatre - NOEL ARRAIZ

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sala Carme Teatre de València abre el próximo 3 de septiembre su temporada con el estreno absoluto de 'Lima Radiante', una creación de Poliana Lima y Radiante Light Art Studio, desarrollada dentro del programa de Residencias de Creación. La pieza podrá verse en ocho funciones del 3 al 13 de septiembre y propone una investigación escénica en la que "cuerpo, luz y sonido intervienen como materiales protagonistas en igualdad de condiciones".

'Lima Radiante' nace del encuentro entre la investigación coreográfica de Poliana Lima y la práctica artística de Radiante, estudio dirigido por Manuel Conde, que trabaja el arte lumínico. Junto al espacio sonoro de Pablo Sánchez, "la creación se articula desde la improvisación y la experimentación, sin que ninguno de estos lenguajes funcione como acompañamiento de los otros", según ha informado la sala en un comunicado.

La pieza combina danza, performance, artes digital, música y nuevas tecnologías y plantea una relación cambiante entre cuerpo, luz, sonido y espacio.

Poliana Lima ha explicado que la investigación "parte de las conexiones entre estos tres elementos y de cómo el cuerpo puede construir y habitar arquitecturas lumínicas". Además, Conde ha señalado que las intensidades de la luz y los espacios que la obra construye "funcionan también como materia artística". En ese intercambio, "la textura y el peso del cuerpo, la luz, el sonido y el espacio generan su propia dramaturgia".

La colaboración entre Poliana Lima y Manuel Conde parte de la "voluntad de trabajar sin establecer jerarquías entre las distintas materias de la pieza". En el proceso de creación, Lima ha situado la improvisación y el equilibrio como "herramientas para investigar las conexiones entre cuerpo, luz y sonido", mientras que Radiante trabaja con las intensidades y arquitecturas que genera la luz como "materia artística y espacial".

El espacio sonoro, de Pablo Sánchez, colaborador habitual de Poliana Lima, se combina una creación corporal, sonora y lumínica que se produce de manera "interdependiente": "cada elemento modifica a los demás y participa en la construcción de la pieza".

Desde el equipo artístico plantean la pieza como un ejercicio de "presencia, atención y concentración, en el que la percepción del público forma parte de la propia experiencia escénica".

DIVENDRES TANGENTS

Al proceso de creación se han sumado dos encuentros Divendres Tangents tras las funciones de los viernes. El 4 de septiembre, Poliana Lima, Manuel Conde y Pablo Sánchez conversarán sobre la construcción de la pieza entre cuerpo, luz y sonido. La semana siguiente, el 11 de septiembre, Poliana Lima y Manuel Conde abordarán la relación entre luz, espacio y percepción en un encuentro conducido por la Asociación de Autores de Iluminación.

Con Lima Radiante, Carme Teatre inicia su temporada número 32, en la que las Residencias de Creación ocupan un lugar "central" dentro de su programación. La sala mantiene esta línea como espacio para desarrollar procesos de investigación y acompañar proyectos hasta su presentación pública, junto a ciclos y colaboraciones que han adquirido continuidad durante las últimas temporadas.

Tras el estreno de 'Lima Radiante', septiembre continuará del 16 al 27 de septiembre con la décima edición del Cicle Escèniques Cuir. A lo largo de la temporada regresarán también la colaboración con el Festival Bucles, el Cicle Famílies, el festival Vociferio, el Taller anual de interpretación de Pep Laza y los encuentros Divendres Tangents, vinculados especialmente a los estrenos de las Residencias de Creación.

La temporada, bajo el lema de 'Viu l'escena de prop', dará asimismo continuidad a la Convocatoria de Autoría en Ultramar con la publicación del texto ganador de su XI edición, dentro de una línea que mantiene la relación de Carme Teatre con la creación dramatúrgica y la memoria del proyecto Ultramar.