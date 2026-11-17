La escritora Carmen Amoraga. - MAXI ROLDÁN

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora valenciana Carmen Amoraga regresa a las librerías con 'En ese silencio', obra con la que se ha proclamado ganadora de la IX Premio Novela Policía Nacional y donde indaga en "el misterio escondido en la vida cotidiana y en la familia corriente".

El libro, editado por Martínez Roca, tiene su origen en 2022, cuando Amoraga topa en al prensa con una noticia que le llama la atención: una mujer descubre, ya en la edad madura, que la mujer que la ha criado toda su vida no es su madre biológica. A partir de ahí, la escritora construye un relato de ficción que incide en las claves y estilo de su producción literaria y se pregunta sobre "hasta qué punto pesa lo que nos falta".

Esta nueva obra forma parte de lo que Carmen Amoraga denomina su "segunda vida literaria", que emprendió tras el paréntesis en la escritura que supuso su etapa al frente de la Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana.

"Desde que leí la noticia empecé a inocular el virus de la novela que quiero escribir", explica en una entrevista concedida a Europa Press. El resultado es una obra en la que "la literatura le da a esa mujer algo que no le proporciona la vida real, una respuesta", apostilla.

La protagonista, Antonia García, acaba de enterrar a su madre. Su muerte la deja frente a una ausencia dolorosa, pero también ante una vida que cree conocer. Una circunstancia inesperada la pone en contacto con Toñi, una anciana de 88 años cuya existencia ignoraba por completo. Mientras busca algunas cosas entre los armarios de la casa, encuentra un joyero escondido con unas fotografías antiguas, documentos, mechones de pelo infantil y recuerdos conservados con un cuidado que parece desafiar el paso del tiempo. En las imágenes reconoce a su padre, pero la mujer que aparece a su lado se llama Milagros Martínez.

¿Quién es esta mujer y por qué desapareció? Esta es la pregunta de partida de un libro que pone de relieve que "en lo cotidiano siempre se encuentran muchos secretos y los secretos generan misterio".

Aunque en 'En ese silencio' es una novela en la que hay que resolver una incógnita y es también una obra policial, por la presencia de agentes e investigadores, la autora recalca que cualquiera de sus lectores reconocerá que se trata de una historia "de las suyas". "En realidad, es una novela de personas que buscan respuestas, es la misma novela de siempre, la que cuenta la distancia que existe entre al vida que tienes y la que quieres", asevera.

La búsqueda permite a la narradora construir sucesivas "capas" que entroncan con las inquietudes recurrentes en su obra: desde la maternidad a la memoria, pasando por otras cuestiones como la homosexualidad, los derechos a saber y a desaparecer o cómo España es un país en el que "50 o 60 años lo han cambiado todo y mirando atrás ver a mujeres que quisieron decidir por sí mismas pero a las que no las dejaron".

Sobre la documentación para explorar el ámbito policial, Amoraga recuerda que no le es algo extraño, puesto que ya había realizado incursiones en campos específicos como la medicina o la investigación histórica para algunos de sus títulos anteriores.

La escritora y periodista reflexiona sobre el hecho que la literatura vive actualmente "dos grandes revoluciones". Una de ellas es "la enorme proliferación" de obras. "Publicar ahora es bastante sencillo cuando hasta hace poco parecía más fácil ir a Marte. Es algo que está bien porque significa que se ha democratizado, pero también lo pone más difícil a la hora de ir a comprar y hace que la vida de los libros sea más corta".

"HIBRIDACIÓN DE GÉNEROS"

Y, en segundo lugar, Amoraga se refiere a la "hibridación de géneros". En este punto, remarca que 'En ese silencio' "no es un thriller" y se desarrolla con un ritmo "intermedio". "Pero todas las novelas respiran en un misterio porque hay un personaje que quiere conseguir algo que no tiene".

Lo importante para Carmen Amoraga es "escribir lo que necesitas" y avanza que en estos momentos se encuentra trabajando ya en otra novela que versará sobre "el poder de la literatura y con cómo nos relacionamos con el éxito y con el fracaso".

Carmen Amoraga (Picanya, Valencia, 1969) es licenciada en Ciencias de la Información y ha trabajado para radio y televisión. En su faceta literaria, es autora de obras como 'Para que nada se pierda' (1997, II Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla), 'La larga noche' (2003, Premio de la Crítica Valenciana), 'Algo tan parecido al amor' (finalista del Premio Nadal 2007), 'El tiempo mientras tanto' (finalista del Premio Planeta 2010), y 'La vida era eso' (Premio Nadal 2014), entre otros.

En septiembre se anunció el falló del Premio Novela Policía Nacional 2026, fruto de la iniciativa de la Fundación Policía Española y la editorial Martínez Roca (Grupo Planeta), con la colaboración de Banco Santander. 'En ese silencio' fue el manuscrito seleccionado entre los 528 presentados.