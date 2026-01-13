Carmen Ortí asiste a un ensayo de la ópera 'Eugenio Oneguin' en Les Arts

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, en un ensayo de la ópera ‘Eugenio Oneguin’ en el Palau de les Arts Reina Sofía - GVA

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha asistido a un ensayo de la ópera 'Eugenio Oneguin' de Piotr Ilich Chaikovski que se estrena en la Sala Principal del Palau de les Arts Reina Sofía el próximo 20 de enero. La producción cuenta con la dirección artística de Laurent Pelly y la dirección musical del Timur Zangiev.

De esta forma, Pelly regresa a València para estrenar uno de sus trabajos más celebrados de los últimos años en el que realiza un brillante ejercicio de dirección actoral para adentrarse en el romanticismo introspectivo de la ópera por excelencia del repertorio ruso.

Por su parte, Timur Zangiev dirige por primera vez en Les Arts. A sus 31 años, goza del reconocimiento internacional por ser uno de los nuevos referentes del repertorio ruso y es un nombre habitual en las temporadas y programaciones de teatros como La Scala de Milán, la Staatsoper de Viena o el Festival de Salzburgo.

La ópera estará protagonizada por Mattia Olivieri, el barítono con más éxito que se ha formado en el Centre de Perfeccionament de Les Arts, junto a la soprano Corinne Winters, que interpreta el rol de Tatiana. Asimismo, Dmitry Korchak, que ya cantó este título en València en 2011, repite como Lenski. Ksenia Dudnikova (Olga), Giorgi Manoshvili (Príncipe Gremin), Alison Kettlewell (Lárina) y Margarita Nekrasova (Filippievna) completan el reparto.

'Eugenio Oneguin' podrá verse en Les Arts el 20,23, 25 y 29 de enero y el 1 de febrero.