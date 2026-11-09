Carme'n'Dansa combina el estreno de la residencia de creación 'Ni fu ni fa' con una obra dedicada a la dana - CARME TEATRE

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La danza contemporánea continúa ocupando un lugar central en la temporada XXXII de Carme Teatre con una programación que reúne nuevas creaciones, obras de repertorio y compañías de distintas generaciones.

Bajo la identidad Carme'n'Dansa, la sala valenciana presenta entre noviembre y diciembre propuestas de Jessica Castellón y Boris Orihuela, Daniel Abreu, Enclave Danza y Provisional Danza, con especial protagonismo para 'Ni fu ni fa', una nueva residencia de creación que tendrá su estreno absoluto del 12 al 15 de noviembre, y otras propuestas como una mirada a las consecuencias de la dana.

'Ni fu ni fa' es una creación de Jessica Castellón y Boris Orihuela que parte de una aparente contradicción: rechazar las etiquetas para explorar aquello que permanece en la memoria y en el cuerpo. "Ni urbano, ni flamenco, ni tragedia, ni comedia, ni pasado, ni presente, ni Cádiz, ni fuera de Cádiz"... plantea una sinopsis que transforma la expresión ni fu ni fa en el punto de partida de una investigación sobre la identidad, las emociones y las contradicciones personales, detalla la sala.

Los dos creadores, de origen gaditano y formados en el Conservatori Superior de Dansa de València, trabajan con un lenguaje corporal híbrido que incorpora técnicas nacidas en la calle y establece relaciones con la danza contemporánea y el teatro físico. Las referencias a sus raíces gaditanas atraviesan una propuesta en la que el humor y la fisicalidad conviven con los recuerdos y las experiencias que siguen presentes con el paso del tiempo.

Jessica Castellón y Boris Orihuela firman la creación y la interpretación, con Nacho Roland a cargo de la dramaturgia y el dispositivo escénico y Eugenio Parra Guarino y Boris Orihuela en la producción musical. Su trayectoria reciente incluye 'Cuentas corrientes', presentada en Dansa València 2025 y seleccionada para el catálogo Danza a Escena 2026.

La presentación de 'Ni fu ni fa' se integra en el programa Residencias de Creación de Carme Teatre, que acompaña procesos de investigación y desarrollo artístico y presenta sus resultados al público. La obra tendrá cuatro funciones, del jueves 12 al domingo 15.

VUELVE 'PERRO' 20 AÑOS DESPUÉS DE SU ESTRENO

La programación continuará los días 19 y 20 de noviembre con 'Perro', uno de los primeros solos de Daniel Abreu, que vuelve a interpretar esta creación 20 años después de su estreno, celebrado en noviembre de 2006 en el espacio madrileño El Canto de la Cabra. Creada, iluminada e interpretada por el propio Abreu, la obra explora la dualidad entre el guerrero y el ser domesticado, entre los triunfos y las luchas internas y externas.

En un escenario inicialmente vacío, el cuerpo se enfrenta a la mirada de quienes observan, a sus propios miedos y a las tensiones entre el instinto y la obediencia. Abreu recibió el Premio Nacional de Danza 2014 en la modalidad de Creación, un reconocimiento que destacó su lenguaje coreográfico y su universo escénico, y que mencionó expresamente 'Perro' entre las obras de su trayectoria. Desde 2004 desarrolla su propio proyecto artístico, con creaciones individuales, trabajos colectivos y colaboraciones con otras compañías.

'TERRA FERIDA'

En diciembre, Enclave Danza, compañía madrileña dirigida por Cristina Masson, presentará los días 10 y 11 'Terra Ferida', una creación que toma como punto de partida el impacto de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 234 fallecidos. La obra investiga los estados del agua y las huellas que deja en los territorios y sus habitantes, mediante una propuesta que combina danza, textos, música original y videoarte.

Su proceso incluyó trabajo de campo en València, en colaboración con Carme Teatre, y una residencia artística en Mira (Cuenca), junto al Centro Dramático Rural. La pieza llegará a la sala en estreno en València.

El cierre del año llegará del 18 al 20 de diciembre con '7 ocasiones 1 salida', la nueva creación de Provisional Danza, dirigida por Carmen Werner, que celebra en 2026 los 40 años de trayectoria de la compañía. Werner, Premio Nacional de Danza 2007 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2020, comparte escenario con cuatro intérpretes en una propuesta que explora las respuestas ante situaciones incómodas y la necesidad de escapar de ellas. La obra se presentará en estreno en València.

Con esta programación, Carme'n'Dansa da continuidad a una de las líneas centrales de la programación de la sala, donde la danza contemporánea mantiene una presencia estable a lo largo de toda la temporada. Desde septiembre ha acogido estrenos, compañías invitadas y propuestas vinculadas al Cicle Escèniques Cuir y al Festival Bucles, además de impulsar nuevos procesos artísticos a través de su programa Residencias de Creación.

Para Raúl Lago, gestor de Carme Teatre, uno de los aspectos más significativos de esta programación es el encuentro entre generaciones y su capacidad para abordar cuestiones sociales desde la danza: "Nos interesa que compartan escenario creadores jóvenes, como Jessica Castellón y Boris Orihuela, con artistas de larga trayectoria como Daniel Abreu, Cristina Masson o Carmen Werner".

"Son generaciones con experiencias y formas de entender el movimiento diferentes, pero que utilizan el cuerpo para hablar de cuestiones que nos afectan como sociedad: la identidad y la memoria, las relaciones de poder y la vulnerabilidad, las consecuencias de la dana o las dificultades que encontramos a lo largo de la vida. La danza permite abordar estas realidades desde perspectivas muy distintas, y esa diversidad es una parte fundamental de nuestra programación".