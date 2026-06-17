Carrasco anuncia que las obras de reforma de La Pérgola de Castelló se licitarán a finales de este verano

Begoña Carrasco realiza un balance de los tres años de gobierno - EUROPA PRESS

CASTELLÓ 17 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha anunciado este martes que en julio se aprobará un cambio en el Plan General para modificar el Catálogo de Protecciones y poder llevar a cabo la reforma del edificio de La Pérgola, ubicado en el parque Ribalta, cuyas obras se licitarán a finales de este verano.

Así lo ha indicado la alcaldesa durante la rueda de prensa que ha ofrecido para realizar un balance de los tres años de gobierno municipal.

"Con la reforma, La Pérgola volverá a ser otra vez un edificio emblemático en la ciudad", ha apuntado Carrasco, quien confía en que las obras puedan comenzar antes de que acabe el presente año.

Según ha explicado, la reforma de este edificio será "lo más delicada posible y lo menos transgresora, para que no rompa con el paisaje y sea un espacio amable". "Esperamos que en 2027 haya una Pérgola nueva", ha añadido.

En marzo de 2022 el Ayuntamiento de Castelló de la Plana adjudicó el proyecto de rehabilitación integral de la Pérgola por un total de 2.379.128 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el propio ayuntamiento, tras contar con dos informes favorables por parte de la entonces Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, emitidos en marzo y octubre de 2021.

Sin embargo, según recordó en su momento la Generalitat Valenciana, tras los informes desfavorables de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, la Universitat Jaume I y el Consell Valencià de Cultura (CVC) y la redacción de ficha del Catálogo de Protecciones del Plan General de Castellón de diciembre de 2021 en la que se propone su eliminación, la Conselleria, emitió una nueva resolución de carácter desfavorable el 22 de abril de 2022, lo que provocó la paralización del proyecto y la pérdida de los fondos europeos.

Como consecuencia de esta situación, el anterior gobierno municipal de Castelló de la Plana interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la Generalitat en octubre de 2022, que ganó el consistorio.