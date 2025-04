Carrasco: "Que PSOE y Compromís solo lamenten la visita de Mazón a las fiestas quiere decir que han sido maravillosas"

CASTELLÓ 1 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha señalado este martes que el hecho de que PSOE y Compromís "solo lamenten la visita del señor Mazón a las fiestas, quiere decir que las fiestas han sido maravillosas".

Así se ha pronunciado Carrasco en una rueda de prensa en la que ha realizado un balance de la Magdalena al ser preguntada por la visita que realizó el 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a las gaiatas ganadoras de las fiestas, la cual quedó suspendida en parte tras ser increpado cuando estuvo en la Gaiata 15 'Sequiol', ganadora en la categoría infantil, donde un grupo de unas 20 personas profirió gritos e insultos contra el jefe del Consell y pidió su dimisión.

La primera edila ha subrayado que "Castellón acoge a todo el que viene con los brazos abiertos y fue una visita institucional del 'president' de la Generalitat a las gaiatas ganadoras, como se ha hecho otros años, aunque hubo grupos políticos que impidieron que se desarrollara con normalidad". "No hubo concentraciones espontáneas, sino que estaban organizadas e, incluso, se tuvo que dejar de visitar -la gaiata ganadora- por cuestiones de seguridad", ha añadido.

"Lamento profundamente esto porque creo que es una politización de nuestras fiestas que nuestros festeros no se merecen, e incluso me dirigí a algunos que conocía, lo que quiere decir que tienen relación con el ámbito político, y les pedí respeto para las niñas porque las ví pasarlo mal", ha apuntado.

Carrasco ha destacado que, como alcaldesa, le dolió "la politización sin precedentes de las fiestas", porque "no fue un acto político, sino una visita institucional que no se pudo hacer por la politización de las fiestas, que es lo que nosotros rechazamos". "Las fiestas son de todos y no tienen color político, tienen el color de los 5.500 kilos de confeti que tiraron nuestros niños en el Coso Multicolor", ha concluido.