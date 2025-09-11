Carrasco redistribuye áreas entre concejales de Castelló para dar "más protagonismo" a Vivienda y Bienestar Social

Archivo - La alcaldesa de Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, en imagen de archivo. - Carme Ripollés - Europa Press - Archivo

Asigna nuevas competencias a Ester Giner, Clara Adsuara, Vicent Sales y Cristian Ramírez

CASTELLÓ, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha reestructurado su gobierno con la redistribución de áreas entre concejales para "dar mayor protagonismo" a las políticas de Vivienda y Bienestar Social, que son "pilares" del ejecutivo local.

De esta manera, la alcaldesa asigna nuevas competencias a la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, que asume la Concejalía de Vivienda; la de Bienestar Social pasa a manos de Clara Adsuara; Vicent Sales suma a sus competencias el negociado de Cooperación Internacional e Interculturalidad; y Cristian Ramírez asume el área de Agricultura, según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.

En concreto, Giner asume Vivienda, hasta ahora gestionada por el concejal Sergio Toledo, en un cambio que "va a propiciar todavía mayor dedicación a la misma". En la "legislatura de la vivienda", el consistorio ha citado programas de rehabilitación de fachadas o el Plan de Barrios.

El objetivo del cambio es que Toledo "pueda destinar mayor dedicación al resto de concejalías 'de peso' que mantiene", como son las de Acción de Gobierno, Desarrollo Urbanístico, Infraestructuras y Servicios Urbanos. "Seguirá volcado, como hasta ahora, en impulsar proyectos estratégicos como la reforma integral del Mercado Central, el cierre de la Ronda Oeste o la construcción del nuevo parque urbano Censal Parc, el más grande de Castellón, sin descuidar la importancia que merecen los servicios públicos, entre ellos la limpieza que es prioritaria", ha recalcado el gobierno local.

Por su parte, la concejala Maica Hurtado traspasa la Concejalía de Bienestar Social a la edil Clara Adsuara, quien mantiene las competencias del área de Gente Mayor, ya que ambas "están relacionadas, por lo que supone una ampliación de cartera para Adsuara que seguirá centrada en la atención a las personas". Por su lado, Hurtado sigue liderando la macroárea de Deportes para "seguir impulsando Castelló como 'Capital del Deporte'".

Asimismo, el concejal y portavoz del gobierno, Vicent Sales, suma a las competencias que ya dirige de Atención Ciudadana, Relaciones Institucionales, Contratación y Patrimonio, el negociado de Cooperación Internacional --hasta ahora integrado en la Concejalía de Bienestar Social-- y también Interculturalidad. Se trata de un negociado con entidad propia que va "en sintonía con la relación y el intercambio de experiencias con organizaciones, colectivos y asociaciones internacionales que viene manteniendo Sales".

Por último, Cristian Ramírez asume el área de Agricultura --hasta ahora en manos de Vicent Sales--, en lo que "supone una ampliación de cartera en sintonía con Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible", que ya gestionaba.

El resto de concejales que no han sido incluidos en esta remodelación continúan con las mismas competencias que les fueron asignadas el 1 de agosto de 2023.