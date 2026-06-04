La Carrera de la Mujer recorrerá este domingo las calles de Poblats Marítims y Camins al Grau

Mapa Carrera de la Mujer - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los distritos de Poblats Marítims y Camins al Grau acogerán este domingo, 7 de junio, la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2026, según ha informado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

La carrera de cinco kilómetros, organizada por Eventos Deportivos de Sport Life Ibérica S.A. en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal, se desarrollará de 9 a 10.15 horas y finalizará con actividades deportivas y festivas a las 12 horas en la calle José Ballester Gozalvo, a la altura del IES Isabel de Villena.

El itinerario de la carrera es el siguiente: Enginyer Manuel Soto, Joan Verdeguer, avenida de les Balears, Menorca, Eivissa, Serradora, Marí Blas de Lezo, Lluís Peixó, Tarongers, Sèquia de la Cadena y hasta la meta en José Ballester Gozalvo.

La edición de esta prueba, fundada hace 22 años para fomentar la práctica del deporte femenino, unir a las mujeres alrededor de causas reales y mostrar que el deporte transforma vidas, mantiene la vertiente solidaria y social. Parte de la recaudación se destinará a continuar con el apoyo a las personas afectadas por la dana en la Comunitat Valenciana.

También colaborará con entidades sociales como Alanna, asociación que trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género. Así mismo, el dorsal de las corredoras volverá a incorporar el número 016, teléfono de atención a las víctimas de violencia contra las mujeres, como símbolo del compromiso de la prueba con la igualdad y la sensibilización social.

Con motivo de esta carrera, está prohibido estacionar junto a la explanada del IES Isabel de Villena --a ambos lados--, entre Isabel de Villena y José Ballester Gozalvo, desde mañana, viernes 5, a las 22 horas, y hasta el domingo 7, a las 12 horas. Tampoco está permitido en José Ballester Gozalvo --el lado más cercano a Isabel de Villena en dirección puerto--, desde la rotonda de Isabel de Villena hasta el IES Isabel de Villena, desde el sábado 6, a las 8 horas, y hasta el domingo, a las 12 horas.

Por su parte, EMT València ha programado nuevos itinerarios en 10 líneas --4, 19, 30, 31, 32, 38, 39, 92, 93 y 95--. Las afecciones a las líneas de la EMT pueden consultarse en la sección 'Última Hora' de la web de la empresa, en la app y las redes sociales.