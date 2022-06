Un cartel lleno de Grammys, "leyendas" y la "mejor" oferta valenciana, en el XXV Festival de Jazz de València

John Scofield, Ron Carter, Joe Lovano, Dave Douglas, Snarky Puppy, Silvia Pérez Cruz son algunos de los artistas invitados

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

John Scofield, Ron Carter, Joe Lovano, Dave Douglas, Snarky Puppy, Silvia Pérez Cruz son algunos de los atractivos del cartel del Festival de Jazz de València, que celebrará durante el mes de julio su XXV edición con una propuesta llena de Grammys, "leyendas" y la "mejor" oferta valenciana.

Así lo ha destacado la presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, en una rueda de prensa este miércoles junto con el director del Palau, Vicent Ros; el coordinador del Festival, Enrique Monfort, y el diseñador de la campaña de imagen de esta nueva edición, Diego Mir.

"Este año, particularmente y tal como hicimos la edición anterior, seguimos dando todo el apoyo a nuestros músicos, para contribuir a paliar los efectos negativos provocados por la pandemia, entre ellos, la pérdida de ingresos. Hay que recordar que en el año 2015, de 9 conciertos, en solo 3 había músicos de jazz valencianos, y este año, en el Festival, de 18 conciertos, 12 serán con profesionales valencianos, y si sumamos el seminario, serían más de 100", ha apuntado Tello.

La cita se desarrollará desde el 2 al 31 de julio con un total de 18 conciertos programados a lo largo de todo el ciclo. El Teatre Principal será la sede que acoja la primera parte del certamen, con los conciertos del 2 al 17 de julio, y a partir del 16 el festival se trasladará a los barrios de la ciudad y a los pueblos de València con actuaciones en Patraix, Nazaret, Campanar, Massarojos, El Perellonet y Russafa.

DUPLICA EL PRESUPUESTO

Tal y como ha explicado la responsable del auditorio municipal, el festival "duplica el presupuesto de la edición anterior, llegando a los 249.000 euros, en cambio, el año pasado fueron 131.000€. Prácticamente se ha duplicado, porque con la excusa de la efeméride de la 25 edición "hemos querido poner sobre la mesa todo el peso para que el festival de jazz sea muy potente y guste a todos".

Por otra parte, la edil ha señalado que el próximo año el certamen podrá regresar al Palau tras las obras de reforma que se están llevando a cabo en el centro cultural.

Una de las patas del festival, al igual que se apuesta por los músicos valencianos, también se ha elegido a un diseñador valenciano para el diseño del cartel de esta edición, y sobre todo este año que la ciudad de València se encuentra inmersa en la capitalidad del diseño. En palabras del autor, "he intentado crear una gráfica que hable por ella misma" con una imagen principal de la pala del contrabajo con una fusión entre las olas del mar y el propio instrumento.

La banda Sinfónica Municipal dará el pistoletazo de salida al festival con una actuación programada el 2 de julio. Dos días después, el 5 de julio, el Teatre Principal acogerá "una cita ineludible para los aficionados a la guitarra y al jazz" --según ha subrayado Ros-- John Scofield es considerado como el innovador de la guitarra de jazz moderna, y que presenta en el Festival su último trabajo 'Yankee Go Home', por lo que para el festival supone "un privilegio contar con él", ha resaltado Monfort.

Tras esta actuación, dentro del panorama internacional, llegará el contrabajista Ron Carter (10 julio), "el mítico miembro del histórico quinteto de Miles Davis" entre 1963 y 1968, y que visitará València en su gira de despedida acompañado por su cuarteto Foursight. A Carter se le suma la actuación de dos jazzmen como son el saxofonista Joe Lovano y el trompetista Dave Douglas, que presentan el 13 de julio su último trabajo, 'Other Worlds'. Asimismo, destaca la visita y el debut en el festival de Snarky Puppy (12 julio), una de las bandas "más populares e influyentes" del jazz moderno con cuatro Grammys, y que presentará 'Immigrance'.

En el Festival de Jazz de València también debuta Sílvia Pérez Cruz (6 julio) que presenta, según ha indicado el coordinador del festival, "uno de sus discos más jazzísticos" con la formación Farsa Circus Band, su propuesta interdisciplinaria de fusión Farsa. El trío de jazz Colina-Miralta-Sambeat (CMS) (9 julio) propondrá la fusión del jazz y el flamenco, junto con Juan Gómez 'Chicuelo', uno de los guitarristas flamencos más reconocidos.

El jazz valenciano estará protagonizado por la Banda Sinfónica Municipal de València, dirigida por Rafael San-Espert, con el grupo Spanish Brass y Barcelona Gospel Messengers, que ofrecerán al público asistente un repertorio con los mejores estándares y góspel (2 julio). Por su parte, la Orquesta de València vuelve al Festival con el trompetista David Pastor (8 julio). Presentarán el proyecto 'Symphonic Jazz Sketches', que será dirigido por Miguel Ángel Navarro.

La siguiente cita será un ensemble de músicos valencianos, que harán un tributo al disco 'The Black Saint and the Sinner Lady' de Charles Mingus (14 julio). Y cerrará el Festival en el Teatro Principal, el homenaje al trombonista Toni Belenguer (17 julio), una persona que "vivía la música como pocas y que automáticamente subía el nivel", ha añadido Monfort. El recuerdo consistirá en otro ensemble formado por algunos de los mejores músicos de la Comunitat Valenciana.

JAZZ EN LOS BARRIOS Y PUEBLOS DE VALÈNCIA

No faltarán tampoco los conciertos gratuitos y al aire libre del ciclo 'Jazz als barris i Pobles de València', que este año se desarrollará desde el 16 al 31 de julio. "Se trata de un recorrido ya no solo estilístico, sino también generacional", ha enfatizado Enrique Monfort.

El ciclo empezará el 16 de julio con Ki Big band en el Parque Central (acceso por la calle Filipinas); seguirá Lirica Big band en la plaza del Santísimo Cristo de Nazaret (17 julio); Jeff Jerolamon Jazz Experience en la plaza de la Iglesia de Campanar (23 julio); Screaming Pillows en Massarojos (24 julio); Pilar McCarthy Quintet en el Perellonet (30 julio) y Arantxa Domínguez y Ricardo Belda en la plaza de Patraix.

Todos los conciertos empezarán a las 20.00 horas y los precios comprenden desde los 5 € hasta los 30 €. La excepción es el concierto del día 9 de julio, el de Damaris Gilabert y la Happy Band Sedajazz Kids, a las 11.00 horas. El concierto que inicia el Festival y que protagonizará la Banda Sinfónica Municipal, (2 julio) así como el que cierra las actuaciones en el Principal, el de homenaje a Toni Belenguer (17 julio), son gratuitos. Por su parte, el ciclo 'Jazz als barris i Pobles de València' serán todas las actuaciones gratuitas.

ALIANZA CON BERKLEE

"El Festival de Jazz también se caracteriza por su vertiente pedagógica, y, en este sentido, vuelven las profesoras y profesores del campus de Berklee en València, Berklee All Stars (7 julio) con un concierto de jazz fusión, jazz latino y música original", ha informado la presidenta del Palau.

Según ha señalado Vicent Ros, contar con la presencia de alumnos de la Berklee es "un privilegio", y ha destacado que "la recaudación de este concierto será destinada para una beca para algún estudiante del campus de música de Berklee para que pueda seguir sus estudios avanzados". "Para el Palau, este tipo de colaboraciones nos sitúa en un posicionamiento internacional único en el mundo".

Igualmente, Tello ha resaltado también el debut de la cantante Damaris Gilabert con la Happy Band Sedajazz Kids (9 julio), con un espectáculo dentro de 'Menut Jazz'.

Además, vuelve el Seminario Internacional de Jazz del Palau de la Música, organizado por Sedajazz, que llega a su XXII edición y que se desarrollará del 27 al 30 de junio. Está dirigido a los estudiantes y músicos profesionales de Jazz que podrán asistir a Máster Clases de diferentes materias, 'jam sessions' y otras actividades complementarias. Este año las actividades se realizarán en la sede del colectivo Sedajazz.