Casa 47 oferta 398 viviendas en la Comunitat Valenciana entre 350 y 1.066 euros, según el municipio

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene durante una visita a viviendas públicas propiedad de CASA 47. ARCHIVO. - Juan Vega - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casa 47 tiene abierta convocatoria para acceder a 398 viviendas en régimen de alquiler asequible en la Comunitat Valenciana. En concreto, están ubicadas en más de veinte municipios de las tres provincias valencianas y cuentan con una superficie que oscila entre los 30 m2 a los 160 m2 y un precio mensual entre los 350 euros y los 1.066 euros dependiendo del municipio, detalla el Ministerio de Vivienda en un comunicado.

En Castellón y Alicante la renta media por metro cuadrado es de 6,43 euros y en Valencia, es de 7,07 euros. Las inscripciones se realizan a través de www.portal.casa47.es hasta el 21 septiembre.

Las personas interesadas tienen a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad de convivencia (amigos, familia, pareja...) que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se podrá cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos netos conjuntos entre 16.800 y 63.000 euros (es decir, entre 2 y 7,5 veces el IPREM). Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la comunidad autónoma y nunca superará el 30% de la renta media del municipio.

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, garantizando la máxima transparencia e igualdad entre todas las personas solicitantes que cumplan los requisitos. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler, procediendo a la entrega de llaves. La solicitud la puede realizar cualquier persona con nacionalidad española o residencia legal en España y sin límite de edad.

Estas 398 viviendas en la Comunitat Valenciana forman parte de una convocatoria más amplia que suma un total de 638 inmuebles, recuperadas de Sareb, que se ponen a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible en cinco comunidades autónomas: Galicia, Catalunya, Navarra y Asturias además de la Comunitat Valenciana.

Esta convocatoria se une a las 171 que ya se pusieron a disposición de la ciudadanía en la anterior convocatoria y, por lo tanto, suman 809 viviendas en alquiler asequible que la Entidad Estatal de Vivienda ha impulsado entre ambas convocatorias. Una cifra que "no va a parar de aumentar en próximas convocatorias hasta incorporar 1.500 viviendas más antes de acabar el año", recalca la administración central.