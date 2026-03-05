Casa Caridad conmemora su 120 aniversario: sus programas atienden cada año a más de 4.600 personas

Talleres en Casa Caridad - CASA CARIDAD

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG valenciana Casa Caridad conmemora este 6 de marzo su 120 aniversario, un periodo en el que ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas realidades sociales. Fundada en 1906, de ser un comedor social destinado a paliar situaciones de necesidad puntual, ha pasado a convertirse en una entidad de "intervención integral" que atiende cada año a más de 4.600 personas a través de diferentes programas: acogida residencial, alimentación, empleo y formación, derechos sociales, educación infantil, vivienda supervisada y acompañamiento social continuado.

Entre sus servicios destaca la atención a 150 niños y niñas en sus Centros de Educación Infantil, así como el acompañamiento a sus familias a través del Programa Escuela Familia, con lo que refuerza un modelo de intervención "que actúa desde la infancia y el entorno familiar", según ha informado en un comunicado.

Actualmente, el 53 por ciento de las personas que reciben apoyo en Casa Caridad son mujeres, un dato que refleja "cómo la desigualdad y la precariedad están afectando de manera creciente" a esta población. Además, un tercio de las personas atendidas son menores, "lo que evidencia la presencia de familias en situación de vulnerabilidad y la importancia de ofrecer respuestas que generen estabilidad y oportunidades a medio y largo plazo".

La ONG recalca que este crecimiento social y profesional ha ido acompañado de un "fuerte respaldo ciudadano". En la actualidad, Casa Caridad cuenta con casi 4.000 socios que sostienen su labor y permiten garantizar la continuidad de sus recursos.

"MÁS PROFESIONAL Y CON MAYOR IMPACTO"

A lo largo de estos 120 años, Casa Caridad ha reforzado su estructura profesional y su modelo de intervención. Actualmente cuenta con equipos especializados en trabajo social, salud, empleo, educación infantil y acompañamiento residencial, lo que permite ofrecer una atención "individualizada y sostenida en el tiempo".

Este crecimiento "ha sido posible gracias al compromiso continuado de empresas, socios y colaboradores que, generación tras generación, han respaldado la labor de la entidad", destaca la entidad, que mantiene su carácter de "institución privada e independiente, sin connotaciones políticas ni religiosas, centrada exclusivamente en la atención a personas en situación de vulnerabilidad".

"Cumplir 120 años significa haber sabido adaptarse a cada momento histórico sin perder nuestra esencia", ha señalado Elena Sánchez, presidenta de Casa Caridad, que ha añadido que hoy en día la entidad es "más profesional, con mayor capacidad de intervención y con un modelo integral que va mucho más allá de la asistencia puntual. Seguimos siendo la ONG del pueblo valenciano porque respondemos a las necesidades reales de nuestra sociedad y lo hacemos con el respaldo de empresas, socios y ciudadanía".