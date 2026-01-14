Casa Caridad reparte alimentos a 3.350 personas en 2025 y avisa de más familias "al límite" por el alza de precios

Personas atendidas en Casa Caridad - CASA CARIDAD

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casa Caridad ha atendido en 2025 a 3.350 personas a través de su servicio de reparto de alimentos y productos básicos, un recurso que se ha convertido en un "apoyo esencial" para hogares que, pese a contar con ingresos, no consiguen cubrir gastos imprescindibles y estñan "al límite" por el aumento de precios. Las entregas se han duplicado en los últimos cuatro años y han subido un 26 por ciento respecto a 2024.

La ONG ha alertado sobre la "creciente fragilidad económica" de muchas familias de València ante la escalada del coste de vida. La nacionalidad mayoritaria de las personas atendidas es la española, "un indicador de que esta realidad afecta cada vez más a familias de nuestro entorno cercano", según ha informado en un comunicado.

A lo largo del año, Casa Caridad ha realizado 20.289 entregas de carros con alimentos y productos de primera necesidad y ha distribuido 13.324 cheques Consum, destinados a facilitar la compra de productos básicos.

El volumen global de entregas aumenta un 26% respecto al año anterior y confirma una tendencia "sostenida": en los últimos cuatro años las entregas se han "más que duplicado", un reflejo del impacto que la inflación y el encarecimiento de la vivienda, la energía y la cesta de la compra están teniendo en la economía doméstica.

En este contexto, Casa Caridad alerta también del aumento de situaciones de pobreza energética, es decir, hogares que, por falta de ingresos suficientes o por el encarecimiento de los suministros, no pueden asumir con normalidad el gasto de luz, gas o calefacción.

Esta realidad se traduce en "dificultades" para mantener una temperatura adecuada en casa y tiene un "impacto directo" en la salud física y emocional, el bienestar y la vida diaria. En muchos casos, obliga a las familias a tomar decisiones "límite" como priorizar el pago de recibos o cubrir otras necesidades básicas como la alimentación, la higiene o los gastos escolares.

"La subida de los precios está empujando a muchas familias que trabajan y viven de alquiler, a una situación límite. No llegan a fin de mes y se ven obligadas a recurrir a este servicio para salir adelante y evitar que su situación se deteriore aún más", ha explicado Elena Sánchez, presidenta de Casa Caridad. "Cada vez atendemos a más personas que antes no habrían pedido ayuda. Es una pobreza que se extiende de forma silenciosa", ha lamentado.

El reparto de alimentos de Casa Caridad no solo cubre una necesidad inmediata. También funciona como un recurso preventivo: permite estabilizar a las familias en "momentos críticos", evitar el endeudamiento y "reducir el riesgo de que una dificultad puntual acabe derivando en situaciones más graves de exclusión".

La entidad subraya que esta realidad se observa especialmente en hogares con menores a cargo, en familias monoparentales y en personas con empleos precarios o ingresos insuficientes para afrontar gastos fijos.

En este contexto, Casa Caridad insiste en que el apoyo alimentario continúa siendo un "pilar imprescindible", y recuerda que la demanda "no se concentra únicamente en momentos puntuales del año, sino que se mantiene elevada de forma continuada".

LLAMAMIENTO A LA COLABORACIÓN

Casa Caridad anima a la ciudadanía, empresas y entidades a colaborar con este servicio a través de donativos, aportaciones económicas o apoyo estable como socios/as, fórmulas que permiten sostener la entrega de productos básicos y responder con agilidad a una realidad social cambiante.

Con casi 120 años de trayectoria, Casa Caridad desarrolla en Valencia programas de alimentación, acogida, vivienda, educación infantil y acompañamiento social, con un modelo profesional y de atención continuada orientado a mejorar las condiciones de vida de personas y familias en situación de vulnerabilidad.