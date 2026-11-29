Archivo - El cascanueces del Royal Ballet llega desde Londres a 9 localidades de la Comunitat en el centenario de su creador, Peter Wright - AMELIA TOWNSEND - Archivo

VALÈNCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La emblemática producción navideña se emitirá 'El Cascanueces' ('The Nutcracker') se emitirá el próximo martes 1 a las 20.15 horas (hora peninsular), vía satélite desde el Covent Garden londinense, en cines de València, Paterna, Alzira, Alicante, Ondara, Torrevieja, Calp, Castelló de la Plana y Vila-real, así como los días 17 y 20 de diciembre en València y el 21 de en l'Alfàs del Pi

Se cumplen cien años del nacimiento de una de las figuras más influyentes de la danza clásica contemporánea, el prestigioso coreógrafo Peter Wright, nacido en Londres en noviembre de 1926. Para celebrar este centenario, la Royal Ballet & Opera ha organizado esta producción que se podrá disfrutar en 130 cines de cien municipios de España, detallan los organizadores.

En la provincia de Valencia, se proyectará el próximo martes en cines de las localidades de València (Yelmo Cines Campanar), Paterna (Kinepolis Paterna) y Alzira (Kinepolis Alzira).

En Alicante, en la capital alicantina (Kinepolis Plaza Mar), Ondara (IMF Ondara), Torrevieja (IMF Torrevieja) y Calp (Auditorio de Calp). Y en Castellón, en Castelló de la Plana (Cinesa La Salera) y en Vila-real (Sucre).

Además, el 17 y 20 de diciembre en València (Cines Lys) y el 21 de diciembre en L'Alfàs del Pi (Cinema Roma).

Estrenado en 1984 en el Royal Opera House, 'El Cascanueces' está basado en la coreografía original de Lev Ivanov y el argumento de Marius Petipa inspirado en el cuento de E. T. A. Hoffmann 'El cascanueces y el rey de los ratones'. Desde su estreno, a lo largo de más de cuatro décadas, este título se ha consolidado como una de las grandes tradiciones navideñas del ballet internacional.

La música de Chaikovski, interpretada por la Orquesta del Royal Opera House bajo la dirección de la franco-italiana Charlotte Politi, incluye algunas de las melodías más reconocibles del repertorio clásico, como el 'Vals de las Flores', la 'Danza de los Mirlitones' y la 'Danza del Hada de Azúcar'.

El film, grabado el año pasado, cuenta con la interpretación de los bailarines principales del Royal Ballet: la brasileña Mayara Magri como Hada de Azúcar y el escocés Reece Clarke en el papel de Príncipe. Los acompañan Marianna Tsembenhoi en el papel de Clara, Taisuke Nakao como Hans-Peter y el Cascanueces y James Hay como el misterioso Herr Drosselmeyer.

Esta producción conserva el espíritu del ballet clásico con una cuidada estética que evoca la Navidad del siglo XIX. Clara recibe un cascanueces como regalo de Navidad. Durante la noche, la joven se adentra en un mundo extraordinario, guiada por el misterioso mago Drosselmeyer, donde la imaginación transforma la realidad: una aventura llena de personajes fantásticos en la que los juguetes cobran vida y los ratones se enfrentan a soldados.

La escenografía y el vestuario de Julia Trevelyan Oman, junto con la iluminación de Mark Henderson, dan vida a algunos de los momentos más espectaculares de la representación, desde la transformación del árbol de Navidad hasta los paisajes nevados y el deslumbrante Reino de los Dulces.