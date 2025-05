Un casco de guerra como nido de paz, cartel del XVI Humans Fest diseñado por Patricia Bolinches

La Seminci, primer certamen invitado del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Humans Fest, Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, ha presentado el cartel oficial de su decimosexta edición, creado por la diseñadora gráfica e ilustradora editorial Patricia Bolinches. El cartel reinterpreta elementos simbólicos como un casco de guerra y una rama de olivo para representar los conflictos armados y la cultura de paz, el eje temático de este año.

"Me he inspirado en la paloma con la rama de olivo. Por ello, muestro el casco de guerra como un nido. Esta sería la parte humana del cartel. Aquello que está sobre nuestras cabezas pensantes. Por su parte, el objetivo de cámara que sale del casco nos evoca la parte cinematográfica y documental. A su vez, he intentado plasmar de esta manera que todo lo que vemos se guarda en la cabeza", explica Bolinches.

Respecto a los colores, la artista "no quería hacer un cartel agresivo, pero sí muy potente visualmente". "Creo que el rojo y el verde simbolizan, justamente, el lema del festival: rojo guerra y verde esperanza", expone en un comunicado.

Patricia Bolinches intenta, en la medida de lo posible, que su expresión artística sea "conceptual, ingeniosa, provocativa y, en ocasiones, romántica". Según explica, se siente "muy contenta" por el encargo para Humans Fest porque significa "estar en un equipo que ama su trabajo" como ella el suyo, por lo que "el ambiente es perfecto". Además, afirma que los temas sociales siempre le emocionan y suponen "un nivel de implicación mayor por lo que es y para lo que es".

Esta creadora cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Algunas de sus ilustraciones se pueden ver en los periódicos 'El Mundo', 'elDiario.es' o 'The Guardian'; en editoriales como Planeta, Libros del K.O., Lunwerg, Tusquets, Empuries o Debate; en revistas como 'Salvaje', 'Calicata', 'Archiletras', 'Vogue Business'; en programas de televisión como 'Cero en Historia', y en videoclips de cantantes como Antonio Orozco, Dani Martín, La Pegatina o Los Nikis.

CICLO DE CINE EN LA FILMOTECA CON LA SEMINCI

Dentro de la programación del Humans Fest, la Filmoteca Valenciana acogerá el ciclo 'Conflictes armats i cultura de pau', que el festival dedica en cada edición a una cuestión específica sobre la que ofrece una selección cinematográfica. En esta ocasión, los conflictos armados y la cultura de paz no serán el eje temático del festival en 2025, sino también de esta serie de proyecciones que comprenderán siete largometrajes en total: cinco documentales, una película de ficción y otra de animación.

Como novedad este año, el ciclo contará con la colaboración de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en una de sus sesiones, por lo que su director José Luis Cienfuegos participará en el coloquio posterior.

"Será la primera vez que Humans Fest acoge a un festival invitado y nos parece relevante que sea la Seminci porque los derechos humanos siempre son transversales en su programación, que desde hace años muestra un firme compromiso con el cine de contenido social y ético", manifiesta Pilar Almenar como directora del certamen organizado por Fundación por la Justicia.

Este ciclo se desarrollará en paralelo a la Sección Oficial del Humans Fest, que en esta edición contará con cinco largometrajes y siete cortometrajes en la categoría Humans Fic, otros cinco largos y ocho cortos en Humans Doc, cinco cortometrajes valencianos en Curt i Barrejat y una docena de micrometrajes en 'Construyendo la paz en un minuto', el concurso abierto para las creaciones de estudiantes de escuelas, institutos, universidades y centros de formación.

TALLER DE DOCUMENTAL PARTICIPTIVO

De nuevo, el festival ha realizado un taller de documental participativo, de tres días de duración, acompañado por el equipo de La Cosecha, productora valenciana especializada en comunicación con impacto social.

Activistas pertenecientes a diferentes ámbitos (LGTBIQ+ o antirracismo, entre otros) y países (Irán, Colombia, Venezuela, Ecuador...) han creado de forma colectiva varios cortometrajes que se estrenarán durante el festival en un encuentro que comprenderá proyección y coloquio con los participantes en el taller, que abrirán la reflexión que han iniciado con sus propuestas audiovisuales al resto de la ciudadanía para que "también pueda ser parte del cambio".

Humans Fest forma parte de la red internacional Human Rights Film Network junto a otros 52 festivales de cine y derechos humanos de todo el planeta. Su última edición contó con la colaboración de la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, el Institut Valencià de Cultura (IVC), el Ayuntamiento de València, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Diputació de València, Caixa Popular y Teika. La radiotelevisión autonómica valenciana, À Punt, es el medio oficial del festival.