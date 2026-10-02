Casi 412.000 alumnos de la Comunitat Valenciana, sin clases por la alerta por lluvias

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 411.953 alumnos de la Comunitat Valenciana se han visto afectados por la suspensión de clases este viernes, 2 de octubre, a causa de la alerta meteorológica por lluvias.

Según los datos recabados por la Conselleria de Educación, las cifras actualizadas de alumnos sin clase por el cierre acordado por los ayuntamientos de sus respectivas localidades son las siguientes: 307.435 en la provincia de Valencia; 81.628 en la de Castellón y otros 22.890 en la demarcación de Alicante.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso rojo por lluvias en el litoral de la provincia de Castellón hasta las 12.00 horas de este viernes, ya que se prevé una precipitación acumulada en una hora de 90 l/m2 y 250 l/m2 en 12 horas.

El interior de Castellón, el litoral de Valencia y el litoral de Castellón están en aviso naranja, y mientras que el interior de Valencia y de Alicante en amarillo.