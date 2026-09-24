Castelló abre al público la Biblioteca 5.0: un espacio "moderno, ágil y funcional" para la ciudadanía

Foto de familia en la apertura de la Biblioteca 5.0 - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana ha abierto al público la Biblioteca 5.0 de la calle Mayor, que abre sus puertas en septiembre, tal como se había comprometido el equipo de gobierno, según recuerda el consistorio en un comunicado.

La rehabilitación integral ha transformado uno de los espacios de lectura más conocidos de la ciudad en una biblioteca "moderna, accesible y funcional" para todas las edades. Su apertura forma parte de la apuesta municipal por mejorar de manera constante los servicios que se prestan a la ciudadanía.

El acto ha contado con la alcaldesa, Begoña Carrasco, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, la delegada del Consell, Susana Fabregat, el directo del CEU, José María Mira de Orduña, la concejala de Cultura, María España, así como miembros de la corporación municipal, autoridades civiles y militares, el arquitecto municipal, Ángel Beltrán y Carmen Vilanova, directora de la Oficina de Planificación Económica del Ayuntamiento.

Carrasco ha afirmado que hoy es "uno de esos días que dicen mucho de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser". Tras recordar el recorrido de la Biblioteca Municipal, ha señalado que su propósito sigue siendo que "Castelló cuente con un espacio en el que haya libros, por supuesto, pero que suponga un orgullo cultural para esta ciudad".

La alcaldesa ha destacado también lo que esta biblioteca puede significar para los más pequeños: "Tal vez dentro de cincuenta años, alguien recuerde que fue aquí donde leyó su primer libro. Ese será el mayor éxito de esta biblioteca: que haya personas que puedan decir que aquí comenzó su historia como lectores".

Carrasco ha agradecido también el trabajo de las áreas de Cultura, Infraestructuras, Patrimonio, Recursos Humanos y Economía y Hacienda, así como la implicación de los técnicos municipales, la bibliotecaria Silvia Torres y su equipo, y las brigadas municipales, que han colaborado en el traslado y la clasificación de los 20.000 libros.

Por su parte, María España ha definido la apertura como "un día histórico para la cultura castellonense" y ha agradecido la implicación de los trabajadores y departamentos municipales que han participado en el proyecto. "Todos ellos han aportado su talento y creatividad en este edificio, pero, lo más importante, su ilusión", ha señalado la concejala, que ha destacado que el espacio es "la nueva biblioteca pública del siglo XXI".

La edil ha añadido además que inaugurar una biblioteca significa "apostar por la cultura y por la educación, pero, por encima de todo, apostar por las personas, para que el acceso al conocimiento sea universal y esté al alcance de todos".

El arquitecto municipal, Ángel Beltrán, ha explicado que, al tratarse de un edificio catalogado con protección parcial, "la intervención en la fachada ha sido mínima, ya que se ha limitado a convertir en puertas las tres ventanas del fondo para cumplir la normativa contra incendios y disponer de las áreas de emergencia necesarias". La reforma, ha dicho, "se ha centrado, por tanto, en el interior del edificio".

Por su parte, la directora de la Oficina de Planificación Económica del Ayuntamiento, Carmen Vilanova, ha explicado que "para obtener los fondos teníamos que estar entre los mejores en eficiencia energética, estética y sostenibilidad, así como en accesibilidad, seguridad, experiencia de uso y gestión de residuos". Y después, ha continuado, "durante la obra, se ha reciclado y reutilizado más del 70 por ciento de los residuos: ha sido un verdadero trabajo de minería urbana".

UNA REFORMA INTEGRAL CON PROTAGONISMO DE LA CERÁMICA CASTELLONENSE

La rehabilitación de la Casa Andreu, un edificio del siglo XVIII situado en la calle Mayor, ha supuesto una inversión total de 3.861.059 euros, de los que 2.617.263 euros han sido financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos para las Entidades Locales.

La biblioteca dispone de 1.378 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y un patio interior. La cerámica castellonense ocupa un lugar destacado en el resultado de la reforma, con 1.674 metros cuadrados de pavimentos y revestimientos cerámicos. La intervención también ha incorporado un gran lucernario y un jardín vertical.

El edificio alberga 20.000 libros y ofrece zonas abiertas de lectura y estudio, salas para el trabajo individual y en grupo, bebeteca, salas infantil y juvenil, una sala de prensa dirigida especialmente a las personas mayores, sala de lactancia y cambiador. Su distribución flexible permitirá acoger exposiciones temporales y actividades culturales.

La reforma ha incorporado mejoras de accesibilidad y eficiencia energética. El sistema de gestión del edificio permite controlar los aforos, la calidad del aire, los consumos, la iluminación y el riego. Según las previsiones del proyecto, estas medidas permitirán un ahorro energético estimado del 70% respecto a un edificio convencional.

ACTIVIDADES INFANTILES ANTES DE LA INAUGURACIÓN OFICIAL

Los más pequeños han sido protagonistas de las actividades previas al acto inaugural. La programación ha incluido el taller 'Pinta tu marcapáginas', el cuentacuentos 'Hi havia una vegada un circ', el taller infantil 'Pop-up: crea tu biblioteca' y una actuación de animación mágica a cargo de Emilio Ponce.

En su recorrido por la historia de la Biblioteca Municipal, Carrasco ha recordado al alcalde Salvador Guinot, quien donó su colección particular de libros para hacer posible su creación.

La primera biblioteca abrió en 1929 en el parque Ribalta y se trasladó a la calle Mayor en 1936. La alcaldesa ha recordado asimismo la creación del Sistema Urbano de Bibliotecas Públicas en 1983 y la recuperación de la sede de la calle Mayor por el Ayuntamiento en 1987. Hoy, la red municipal cuenta con ocho espacios de lectura distribuidos por los barrios de Castellón.