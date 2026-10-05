Castelló activa un plan extraordinario de control del mosquito tras las últimas lluvias - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 5 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Castelló ha activado un plan extraordinario de control del mosquito tras las lluvias registradas durante los últimos días, con el objetivo de reforzar las labores de prevención y actuar especialmente en aquellos puntos donde se haya podido producir acumulación de agua. El dispositivo contempla actuaciones adicionales a los tratamientos habituales y presta especial atención a imbornales, zonas húmedas y otros espacios susceptibles de favorecer la proliferación de estos insectos.

Los trabajos se están desarrollando de manera prioritaria en las zonas donde las precipitaciones pueden haber generado acumulaciones de agua, con especial atención a la Marjalería y al parque del Pinar, además de otros puntos del término municipal. Los equipos están revisando estas áreas para detectar posibles focos y aplicar los tratamientos correspondientes, con el objetivo de actuar de forma preventiva y evitar que las acumulaciones de agua puedan favorecer la aparición de nuevos focos de mosquitos.

El concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha explicado que "las lluvias hacen necesario reforzar la vigilancia y actuar de manera rápida en aquellos puntos donde pueda quedar agua acumulada, porque es precisamente ahí donde pueden generarse condiciones favorables para la proliferación del mosquito". En este sentido, ha señalado que desde el Ayuntamiento están intensificando los trabajos para adelantarse al problema, revisar las zonas más sensibles y aplicar los tratamientos necesarios allí donde se detecte algún posible foco.

El dispositivo extraordinario incluye una revisión específica de los imbornales y otros elementos de la vía pública en los que puede quedar agua retenida después de las precipitaciones. Estas actuaciones se complementan con los trabajos de vigilancia y tratamiento en zonas verdes, espacios naturales y otros puntos del término municipal en los que las condiciones posteriores a las lluvias puedan favorecer la reproducción del mosquito.

En la Marjalería, debido a sus propias características y a la presencia de zonas húmedas, se está realizando un seguimiento especialmente intensivo de los puntos susceptibles de acumular agua. Del mismo modo, se han reforzado las actuaciones en el parque del Pinar y en otros espacios donde se considera necesario intervenir tras las últimas precipitaciones.

Ferrer ha destacado que la prevención es fundamental y más todavía después de episodios de lluvias, por lo que se ha puesto en marcha este refuerzo extraordinario para actuar allí donde sea necesario. "Nuestro objetivo es mantener una vigilancia constante y evitar que las condiciones generadas por las lluvias puedan traducirse en una mayor presencia de mosquitos en la ciudad", ha añadido.

El concejal de Salud Pública ha recordado además la importancia de la colaboración ciudadana para evitar pequeñas acumulaciones de agua en espacios privados. En este sentido, ha recomendado vaciar recipientes, cubos, platos de macetas y cualquier otro elemento que pueda retener agua después de las lluvias, ya que "pequeñas cantidades de agua pueden convertirse también en puntos de proliferación y, por eso, la prevención debe ser una tarea compartida".

El Ayuntamiento mantendrá durante los próximos días la vigilancia de las zonas en las que se está actuando y adaptará los trabajos en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y de la posible aparición de nuevos puntos de acumulación de agua.