Castelló acuerda con los aparcamientos de la ciudad nuevas medidas para la dinamización comercial

CASTELLÓ 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, se ha reunido con representantes de las cuatro empresas --UTE Santa Clara, SABA, APK2 y Jujosa-- que gestionan los aparcamientos subterráneos públicos de pago en la ciudad para acordar nuevas medidas para la dinamización comercial.

"Se ha realizado este encuentro para abordar diferentes cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de estos aparcamientos, la movilidad en su entorno y la accesibilidad de los mismos", ha detallado la primera edil, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Carrasco ha manifestado que "esta reunión ha tenido el objetivo de proponer y consensuar diferentes medidas que permitan la dinamización comercial de la ciudad": "Un objetivo en el que los aparcamientos de nuestra ciudad son un elemento clave, ya que son miles las personas que los utilizan a diario para poder realizar sus compras o gestiones en la ciudad de Castellón".

Entre las medidas propuestas desde el equipo de gobierno, la alcaldesa ha destacado que "se va a hacer hincapié en la mejora de la señalética para una mayor y más clara visibilidad para llegar a estos aparcamientos y que sea más fácil el acceso a cada uno de ellos, de manera especial para la gente que llega desde fuera de la ciudad".

"Por eso, planteamos llevar a cabo campañas informativas en los municipios cercanos para que los vecinos de la provincia sepan que pueden aparcar en el centro, con itinerarios accesibles", ha apuntado.

Y ha añadido: "De esta manera, asegurando que la movilidad en torno a estos aparcamientos sea más fácil, contribuimos a que todas esas personas que quieren llegar al centro de nuestra ciudad para realizar sus compras lo hagan de manera más sencilla y cómoda".

CAMPAÑAS EN OTROS MUNICIPIOS

Del mismo modo, la primera edil ha anunciado que "se estudia también la puesta en marcha de campañas que permitan poner a disposición de los potenciales clientes tickets de aparcamiento por compras realizadas en comercios del centro de Castelló". "Algo que, sin ninguna duda, supondría un aliciente más y un revulsivo para el sector comercial de nuestra ciudad, como se ha comprobado en otras ocasiones", ha afirmado.

Carrasco ha incidido en que "se va a realizar una esfuerzo por parte del Ayuntamiento a la hora de adecuar el entorno de estos aparcamientos para que cuenten con el mejor aspecto posible, porque la imagen de estos aparcamientos es parte también importante de la imagen de la ciudad".

Asimismo, ha subrayado que el acceso al centro de la ciudad "está garantizado, incluso en la Zona de Bajas Emisiones, por lo que también lo está el poder dejar el vehículo en estos aparcamientos habilitados".

"Por tanto, todas aquellas personas que utilicen sus vehículos para desplazarse hasta los aparcamientos del centro de Castelló pueden hacerlo sin ningún tipo de problema", ha reiterado.

La máxima responsable municipal ha aseverado que "este tipo de acciones refuerzan también la capitalidad de la ciudad": "Así, convertimos que el venir de compras al centro de Castelló se consolide como una costumbre, que también beneficia a otras actividades como la hostelería y restauración, lo que contribuye a lograr una ciudad más dinámica y atractiva. Porque un comercio más vivo también es sinónimo de una ciudad más viva y con más alternativas de ocio".

Por último, Carrasco ha hecho hincapié en que en la puesta en marcha de esta y otras iniciativas "se va a ir de la mano de las diferentes empresas para plantear nuevos escenarios que beneficien tanto a los aparcamientos públicos como al comercio tradicional de la ciudad, que tiene en estos párkings uno de sus principales aliados a la hora de atraer potenciales compradores para sus negocios".