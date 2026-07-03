Castelló confirma un buen arranque del verano con una ocupación hotelera superior al 90%

CASTELLÓ, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castelló de la Plana ha registrado una ocupación hotelera del 91% durante el fin de semana del 26 al 28 de junio, un dato que "confirma el buen inicio de la temporada estival y el atractivo de la ciudad como destino turístico", según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado.

La coincidencia de eventos deportivos, las fiestas de Sant Pere y el arranque de la temporada de playas ha permitido alcanzar unas cifras "muy positivas" para el sector turístico y hostelero.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que "es una gran noticia que estemos consiguiendo estos datos, que reflejan el trabajo que estamos realizando para consolidar Castellón como un destino turístico de calidad durante todo el año". Asimismo, ha señalado que la combinación de deporte, fiestas y playas "permite atraer visitantes y generar un importante impacto económico para la ciudad".

EVENTOS DEPORTIVOS

Uno de los principales factores que ha contribuido a esta elevada ocupación ha sido la celebración de la Castellón International Handball Cup RMR, un torneo internacional de balonmano base que ha reunido a 1.134 deportistas, junto a sus familias y acompañantes. En total, 70 equipos procedentes de ocho países han disputado cerca de 160 partidos a lo largo de cuatro días, generando una importante afluencia de visitantes.

"Esta cita deportiva ha supuesto un impulso para sectores como la hostelería, la restauración y el comercio, al coincidir además con el inicio de la temporada alta de verano. El torneo vuelve a poner de manifiesto la capacidad de Castellón para albergar grandes eventos deportivos con un importante retorno económico para la ciudad", ha indicado el consistorio.

En este sentido, la concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha subrayado que "la Castellón International Handball Cup RMR es un ejemplo perfecto del binomio deporte y turismo que impulsamos desde el Ayuntamiento: un torneo innovador, con carácter internacional, que ha situado a nuestra ciudad en el mapa europeo del balonmano base generando un importante impacto positivo en la hostelería, el comercio y los servicios locales".

FIESTAS DE SANT PERE Y TEMPORADA DE PLAYAS

A estos buenos datos también han contribuido las fiestas de Sant Pere, que han llenado el Grao durante todo el fin de semana, así como el inicio de la temporada de playas. El litoral castellonense cuenta ya con todos sus servicios operativos, playas accesibles y una amplia programación de actividades deportivas, culturales y de ocio para vecinos y visitantes.

Miralles ha concluido que "valoramos muy positivamente este balance, que confirma la apuesta por una oferta turística basada en la celebración de grandes eventos, la promoción de las fiestas tradicionales y la puesta en valor de los recursos naturales de la ciudad como motores de actividad económica y atracción de visitantes".