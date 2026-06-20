Castelló se consolida como epicentro del turismo de bienestar en la primera jornada de Satsang Life Experience

Primera jornada de Satsang Life Experience - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Castelló de la Plana ha acogido este sábado la primera jornada de Satsang Life Experience, una propuesta dedicada al bienestar, el yoga y la vida saludable que ha reunido a decenas de familias, vecinos y visitantes en el CIPFP Costa de Azahar.

La cita ha transformado el espacio en un punto de encuentro abierto a la ciudadanía, donde la convivencia y el estilo de vida mediterráneo han sido los grandes protagonistas a lo largo de toda la jornada, según ha subrayado el consistorio en un comunicado.

Durante el día se ha desarrollado un completo programa de actividades que ha incluido sesiones de yoga y meditación, talleres familiares, música en directo, un mercado consciente y una variada oferta de gastronomía saludable.

Las diferentes propuestas han permitido la participación de públicos de todas las edades y han configurado un entorno orientado al bienestar integral, la educación en hábitos saludables y el disfrute compartido en un ambiente cercano y participativo.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado la buena acogida y ha subrayado que "Castelló continúa avanzando en su posicionamiento como destino de turismo de bienestar, familiar y experiencial, aprovechando un entorno privilegiado junto al mar y una programación que pone en valor la calidad de vida".

Asimismo, ha señalado que "este tipo de iniciativas refuerzan la imagen de la ciudad como un destino abierto, dinámico y conectado con las nuevas tendencias turísticas". Miralles ha incidido además en que "Satsang Life Experience contribuye a diversificar la oferta turística local y a impulsar actividades desestacionalizadas que generan valor añadido durante todo el año".

En este sentido, ha puesto envalor "la capacidad de Castellón para acoger eventos que combinan ocio, salud y sostenibilidad en un mismo espacio, reforzando su atractivo como destino experiencial".

El festival continuará durante la jornada del domingo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Yoga, con nuevas actividades abiertas al público y una programación especial centrada en la conexión con la naturaleza y el equilibrio personal. La organización prevé mantener una alta participación y consolidar el éxito de esta primera edición.

Además, el evento mantiene su dimensión solidaria, destinando parte de la recaudación de las actividades guiadas a Asolecas, asociación castellonense que presta apoyo a personas afectadas por leucemia y a sus familias. De esta forma, la iniciativa refuerza su compromiso social y añade un valor añadido a una propuesta centrada en el bienestar colectivo.