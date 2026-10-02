Castelló levanta restricciones y retoma la normalidad lectiva a partir del lunes tras concluir la alerta roja

Reunión del CECOPAL - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 2 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Castelló ha decidido levantar las restricciones y retomar la normalidad de la jornada lectiva a partir del lunes tras reunirse el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para evaluar la evolución del episodio de lluvias.

Según el aviso emitido por AEMET y difundido por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, la ciudad de Castelló abandona a la alerta roja pasando a partir de las 12.00 horas de hoy a nivel amarillo.

El Ayuntamiento ha decidido retomar las actividades en todas las instalaciones municipales y al aire libre a partir de las 12.00 horas. No obstante, permanecerá cerrado el Pinar del Grao por prevención hasta revisar su estado.

El consistorio ha reconocido especialmente la colaboración y el comportamiento "ejemplar" de la ciudadanía, "que ha tomado conciencia de las recomendaciones para autoprotegerse ante una situación de alerta roja como la que estaba decretada".