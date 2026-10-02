Castelló levanta restricciones y retoma la normalidad lectiva a partir del lunes tras concluir la alerta roja

Reunión del CECOPAL
Reunión del CECOPAL - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 2 octubre 2026 12:12
Seguir en

CASTELLÓ 2 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Castelló ha decidido levantar las restricciones y retomar la normalidad de la jornada lectiva a partir del lunes tras reunirse el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para evaluar la evolución del episodio de lluvias.

Según el aviso emitido por AEMET y difundido por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, la ciudad de Castelló abandona a la alerta roja pasando a partir de las 12.00 horas de hoy a nivel amarillo.

El Ayuntamiento ha decidido retomar las actividades en todas las instalaciones municipales y al aire libre a partir de las 12.00 horas. No obstante, permanecerá cerrado el Pinar del Grao por prevención hasta revisar su estado.

El consistorio ha reconocido especialmente la colaboración y el comportamiento "ejemplar" de la ciudadanía, "que ha tomado conciencia de las recomendaciones para autoprotegerse ante una situación de alerta roja como la que estaba decretada".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press