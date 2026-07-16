Castelló propone el fin de la ZAS para Las Tascas y apuesta por declararlas Espacio de Tradición Gastronómica

Las Tascas de Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 16 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, ha anunciado que "la Junta de Gobierno Local celebrada hoy ha aprobado la exposición al público de la propuesta de cese de la Zona Acústicamente Saturada conocida como ZAS Tascas".

El edil ha indicado que esto llega dado que los resultados certifican que la práctica totalidad de las mediciones, durante más de un año, han sido positivas y por debajo del nivel acústico permitido. "Por tanto, han desaparecido las causas que generaron la necesidad de declarar la Zona Acústicamente Saturada, y a esto se suma la ausencia de quejas vecinales con respecto a la actividad de Las Tascas durante los últimos años", ha añadido.

Así, Toledo ha recordado que "desde diciembre del 2008, con el Plan Acústico Municipal, se han ido tomando una serie de medidas correctoras para reducir el impacto acústico en la zona de Las Tascas, que dio como resultado la declaración como ZAS, en octubre de 2010, para el espacio comprendido entre calle Barracas, calle Isaac Peral, plaza Santa Clara, calle Mayor y calle Vera. Más tarde, en 2014, se acordó la modificación y actualización de medidas en la zona ZAS".

El concejal ha apuntado que tras la puesta en marcha de diferentes medidas, y mediciones, finalmente, en abril de 2026 se presentó en el Ayuntamiento el informe final de resultados del Servicio de Monitorización Acústica en continuo de la zona ZAS, efectuada en los periodos comprendidos desde el 12 de diciembre de 2024 al 16 de noviembre de 2025, y del 15 de enero al 8 de febrero de 2026".

Sergio Toledo también ha resaltado el diálogo permanente con los propietarios de los diferentes establecimientos hosteleros, con los que -ha dicho- siempre han ido de la mano para trabajar por la continuidad de Las Tascas.

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO

De este modo, la Junta de Gobierno ha acordado tomar en consideración este informe final y exponer al público la propuesta de cese de la declaración de la zona ZAS. Toledo ha explicado que esta exposición pública "tendrá una duración de un mes y se realizará insertando anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y, al menos, en uno de los diarios de información general de mayor difusión en la provincia, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal (www.castello.es)".

El edil ha hecho hincapié en que "tras esta exposición pública, el próximo paso en el camino para dar por finalizada la zona ZAS será contar con el preceptivo visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental".

Sergio Toledo ha subrayado que esta exposición al público tiene el objetivo de la creación de un Espacio de Tradición Gastronómica en la zona de Las Tascas. "Este espacio estaría regulado con arreglo a la Ley 8/2018 de la Generalitat Valenciana que fija que los ayuntamientos podrán autorizar el consumo en espacios de tradición gastronómica, dentro del horario y la delimitación de espacio que marquen las propias corporaciones locales", ha apuntado.

En este sentido, Toledo ha avanzado que "con el nuevo escenario se podría ampliar el número de licencias, así como el horario de actividad de los locales de este nuevo Espacio de Tradición Gastronómica".

El concejal ha resaltado que "desde el equipo de Gobierno que lidera la alcaldesa, Begoña Carrasco, apoyan esta nueva denominación como Espacio de Tradición Gastronómica, que equipararía a las Tascas "a otras zonas emblemáticas como la calle Laurel en Logroño o la zona del Tubo de Zaragoza".

"SEÑA DE IDENTIDAD"

"Para el Gobierno que dirige Begoña Carrasco, Las Tascas son una seña de identidad a proteger tanto por la actividad económica y el empleo que generan sus locales como por su atractivo turístico y lo que suponen para la dinamización del centro, contribuyendo a lograr esa ciudad de Castellón cada vez más viva", ha resaltado Toledo.

Sergio Toledo ha subrayado también que "desde hace casi 50 años, Castellón no se puede entender sin sus tradicionales Tascas". "Desde el Gobierno de la ciudad queremos poner en valor y proteger su actividad, haciéndola compatible también con el descanso de los vecinos de la zona y siempre cumpliendo de la Ley vigente", ha subrayado.

En ese objetivo, "damos un paso importante con el cese de la zona ZAS y en paralelo trabajamos para declararla Espacio de Tradición Gastronómica, una decisión que asegura la pervivencia de este punto de encuentro tradicional para varias generaciones de castellonenses, un lugar único y querido tanto por los vecinos de Castellón como para quien nos visita", ha concluido.