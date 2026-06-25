Castelló rechaza una moción de Vox sobre prioridad nacional en acceso a ayudas con el voto en contra del PP

Archivo - Ayuntamiento de Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ - Archivo

CASTELLÓ 25 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El Pleno del Ayuntamiento de Castelló ha rechazado este jueves una moción de Vox para la aplicación del principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones municipales con los votos en contra del PP y de los partidos de la oposición -PSPV y Compromís-. Así mismo, no ha prosperado una moción de Compromís que pedía la no aplicación de criterios discriminatorios y excluyentes en las ayudas personales del Ayuntamiento.

Durante el debate de ambas mociones, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordado que Vox ya presentó otra moción similar a la de hoy que retiró "por pura cobardía", mientras que ha tachado al concejal de este grupo Alberto Vidal de "mentiroso" por anunciar que Castelló era la primera ciudad en aplicar la prioridad nacional en las ayudas al alquiler, "cuando no se ha aceptado ningua de sus propuesta en las bases de dichas ayudas".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Antonio Ortolá, ha subrayado para defender su moción que "no ha nacido madre que prefiera dar de comer al hijo del vecino antes que al suyo, y esto es la prioridad nacional". "Las ayudas deben atender a los que llevan años aquí, y conlleva arraigo, empadronamiento y vinculación real con la comunidad", ha añadido.

"Nadie habla de raza, de color de piel o religión, sino de justicia para acceder a las ayudas públicas", ha señalado Ortolá, quien se ha preguntado "por qué un joven de Casteló que lleva toda la vida aquí tiene que competir con alguien que acaba de llegar y no tiene vinculación con la ciudad". "Una administración responsable no puede actuar como si los recursos fueran infinitos, pues cuando no hay prioridades siempre pierde el mismo. No queremso que el que llega de forma ilegal se lleve las ayudas por delante de vecinos de Castellón", ha apuntado.

"Creo que no es ser racista establecer un periodo de tres años de empadronamiento para conceder una ayuda municipal, sino que supone ordenar con responsabilidad el dinero publico. La única estafa son ustedes, los de Compromís", ha destacado el portavoz de Vox, quien ha explicado que dentro de la prioridad nacional entra "echar a Sánchez, el mayor delincuente, que el día que deje de ser presidente del gobierno acabará en prisión como ha dicho nuestro presidente".

CRITERIOS "DISCRIMINATORIOS"

Por su parte, el socialista Jorge Ribes ha manifestado que Vox ha demostrado una "clara declaración de intenciones al establecer criterios discrimatorios para acceder a las ayudas del alquiler joven". "Su prioridad nacional expulsa a muchas personas, como jóvenes que vienen a estudiar a la UJI y no llevan tiempo aquí para poder para acceder a las ayudas", ha resaltado Ribes.

El 'popular' Vicent Sales ha afirmado que los españoles tienen la prioridad nacional de "sacar del gobierno a Pedro Sánchez y a toda la recua de corruptos, ladrones y puteros que están con la connivencia de los partidos que forman parte de la mayoría de investidura, entre los que Compromís es uno de los 'pagafantas' más destacado".

"Parece que para Vox la prioridad nacional no es echar a Sánchez, sino sustituir al PP. El sueño húmedo de Vox es que el sanchismo continúe en el gobierno y parezca que la culpa es del PP. Y esto me parece estéril cuando deberían centrarese en la única prioridad nacional, que es liquidar al gobierno más indecente que ha tenido el país en toda la democracia", ha manifestado

Según Sales, la moción de Vox sobraba, pues el gobierno municipal ha demostrado "que no son necesarias las florituras y que con trabajo las cosas se pueden hacer bien por parte de los dos grupos. Detrás de la prioridad naciobnal no puede haber nada más que el arraigo, como eje vertebrador para conseguir beneficios de la aministración, pues el resto es ilegal", ha añadido.

El diputado del PP ha explicado que las bases de las ayudas al alquiler han sido consensuadas con Vox. "El arraigo no pone en cuestión la libertad de castellonenses ni de extranjeros, pues todos los que vienen a Castellón a trabajar son bienvenidos", ha dicho.