Castelló recibe la donación de una escultura de Juan Bautista Adsuara

Castelló amplía su patrimonio cultural al recibir la donación de una escultura de Juan Bautista Adsuara - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 11 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El patrimonio cultural de la ciudad de Castelló se ha visto enriquecido gracias a la donación de una escultura del artista castellonense Juan Bautista Adsuara, ampliando así la colección artística municipal. La donación ha sido realizada por su propietaria, Asunción Segarra Segarra, a la alcaldesa de Castelló en un acto en el que también ha estado presente la concejala de Cultura, María España, siendo partícipes también de este momento Maria Luisa Adsuara y Asunción Adsuara, ambas sobrinas-nietas del escultor.

Ha sido la Concejalía de Cultura la encargada de la tramitación necesaria para llevar a cabo esta donación, respetando la voluntad manifestada por Asunción Segarra el pasado mes de abril de 2026.

La pieza, titulada Angelito con pandereta, mide 34 x 9 centímetros y está realizada en escayola. Fue modelada directamente por el artista y sirvió como molde para la posterior realización de la escultura en bronce. La obra está datada en 1965 y fue un regalo del propio Juan Bautista Adsuara a Asunción Segarra con motivo de su primera maternidad, en 1966. La escultura aparece firmada en su base por el artista, con la inscripción 'Adsuara'.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha agradecido este gesto de generosidad y ha subrayado que "cada donación de estas características supone una aportación de enorme valor para la memoria artística y sentimental de Castellón". Carrasco ha señalado que Juan Bautista Adsuara es uno de los grandes nombres de la cultura y contar con una nueva obra vinculada a su trayectoria "es motivo de orgullo para todos los castellonenses".

La primera edil también ha destacado que esta escultura no solo incrementa el patrimonio municipal, sino que permite acercarse a la faceta más personal y humana del artista, "al tratarse de una pieza concebida como un regalo íntimo y familiar". En este sentido, ha trasladado el agradecimiento del Ayuntamiento a Asunción Segarra Segarra "por compartir con la ciudad una obra que forma parte de su historia personal y que, desde ahora, pasa a formar parte también de la historia colectiva de Castellón".

"TODO UN ORGULLO"

Por su parte, Asunción Segarra ha manifestado que es todo un orgullo hacer entrega de esta escultura a la ciudad de Castelló. En el Ayuntamiento ya se encuentra una escultura del mismo autor en la entrada, junto a la escalera principal, denominada 'Minerva', y también un autorretrato que se encuentra en la Sala de Juntas. Esta nueva pieza también estará expuesta en el consistorio municipal

El escultor castellonense Juan Bautista Adsuara refleja en su obra una fuerte vinculación con su ciudad natal. Su legado puede apreciarse en diferentes puntos de Castelló a través de obras como el monumento a Tárrega, de 1916; el monumento a Ribalta, de 1927; el dedicado a Perot de Granyana, de 1959; o el monumento a Cardona Vives, realizado en 1963.

Su producción artística también está presente en otras ciudades españolas y del extranjero. En Madrid destacan obras como Aurora, en el edificio de Seguros La Aurora, de 1920; los relieves del edificio del Banco de Vizcaya; y las Alegorías de las Artes y la Ciencia, situadas en la fachada del Ministerio de Educación. Además, Adsuara dejó su huella en obras como el monumento a la Reconquista, en Vigo, de 1947; el monumento a Vicente Manterola, en San Sebastián, de 1949; o el monumento a Francisco de Aguirre, en La Serena, Chile.