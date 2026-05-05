Castelló recupera la Bandera Azul para el Serradal y en todas las playas de la ciudad ondeará este distintivo

Playa del Serrada - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 5 May. (EUROPA PRESS) - -

La Bandera Azul ondeará en todas las playas de Castelló este verano tras recuperar el distintivo la playa del Serradal, un reconocimiento que se ha hecho público hoy por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE), quien otorga este reconocimiento.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha mostrado su alegría por esta noticia. "Para la ciudad de Castellón es una magnífica noticia el saber que hemos recuperado la bandera azul para la playa del Serradal después de que se perdiera en el año 2020 con el anterior gobierno municipal", ha dicho.

"Para nosotros era un compromiso fundamental recuperarla y esta es la recompensa a mucho trabajo desde las distintas concejalías de Turismo e Infraestructuras con los fantásticos técnicos municipales también porque es un distintivo que nos va a servir para poner en valor uno de los rincones más emblemáticos del litoral que cuenta con un valor ecológico y características únicas como son sus dunas", ha subrayado.

"De esta manera contamos ya con la Bandera Azul para las tres playas de la ciudad: el Pinar, el Gurugú y ahora el Serradal, que certifica la excelencia de nuestras aguas y de todos nuestros servicios y por tanto refuerza más que nunca nuestra apuesta por un turismo de calidad", ha destacado la alcaldesa de la capital.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que hoy es un día importante para Castellón, especialmente para sus playas. "La playa del Serradal vuelve a lucir la Bandera Azul, un reconocimiento de calidad ambiental y de servicios que acredita el buen estado de nuestro litoral", ha destacado.

"Este logro es el resultado del esfuerzo conjunto del Patronato de Turismo y de todas las concejalías implicadas, que han trabajado intensamente para mejorar y poner en valor nuestras playas. Con la recuperación de la Bandera Azul del Serradal, nuestras tres playas principales cuentan ya con este certificado de calidad, lo que refuerza la imagen de Castellón como un destino cuidado, de primer nivel y preparado para recibir a vecinos y visitantes", ha indicado Miralles.