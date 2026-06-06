Castelló refuerza su apuesta por la calidad turística con nuevas certificaciones SICTED para ocho empresas del destino - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Castelló ha incorporado ocho nuevas empresas al sistema SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos), un distintivo oficial impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo que reconoce el compromiso de los servicios turísticos con la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que "este reconocimiento pone en valor el esfuerzo del tejido empresarial por avanzar hacia un modelo turístico más profesionalizado, competitivo y orientado a la excelencia en la atención al visitante".

Las empresas distinguidas en esta edición son el Restaurante El Pairal, Restaurante Mediterráneo, Hotel DL Port, Hotel Costa Azahar, Hotel Doña Lola, la empresa Rural Taxi, Hotel DL Urban y Etheria Tours, que han superado satisfactoriamente el proceso de evaluación y los estándares exigidos por el sistema, ha informado el consistorio en un comunicado.

Miralles ha señalado que "su certificación supone un impulso a la consolidación de una red de servicios turísticos comprometidos con la calidad dentro del destino, reforzando la confianza de visitantes y profesionales del sector".

El Patronato de Turismo, junto con la Cámara de Comercio de Castellón, mantiene una colaboración estable para acompañar a las empresas en su proceso de adhesión y mejora continua dentro del sistema de calidad. Este trabajo conjunto incluye acciones de formación, asesoramiento técnico y seguimiento, con el objetivo de fortalecer el sector turístico local y consolidar un destino más competitivo, sostenible y preparado para los retos actuales del mercado.

La edil también ha indicado que "este reconocimiento SICTED refleja el compromiso firme de nuestras empresas con la calidad y con la mejora constante de sus servicios". Según ha dicho, "es un orgullo ver cómo el sector turístico de Castellón continúa avanzando y apostando por la excelencia como seña de identidad del destino, algo fundamental para seguir creciendo y diferenciándonos como ciudad".