Castelló rinde homenaje a 'Els Llauradors' con la presentación del CD 'Fins ací hem arribat'

'Els Llauradors' - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido este sábado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la presentación del CD 'Fins ací hem arribat' que recoge el concierto de despedida del grupo, que tuvo lugar en la Plaza Mayor el 24 de mayo de 2025.

Carrasco ha recordado que "el mismo corazón de la ciudad, con miles de castellonenses que llenaron la Plaza Mayor, latió con emoción escuchando por última vez en directo las canciones de Els Llauradors".

La alcaldesa ha afirmado que "la música de 'Els Llauradors' es patrimonio inmaterial de la ciudad de Castelló y herencia que guardaremos como tesoro por muchos años". "Ahora, con este CD 'Fins ací hem arribat', cuando vamos a celebrar un año de aquella noche histórica del concierto en la Plaza Mayor, hacemos que el legado de "Els Llauradors" sea tan inolvidable como ha sido su prolífica carrera", ha destacado Carrasco.

Begoña Carrasco también ha querido subrayar que "desde el Ayuntamiento de Castelló queremos trasladar este trabajo, esta auténtica joya musical, a los lugares donde más importante es trasladar lo mejor de lo mejor de nuestra cultura, de nuestro patrimonio". Por eso, "distribuiremos y haremos llegar el CD, en primera instancia, en los colegios de Castelló, a nuestras Gaiatas y entes vinculados".

"Y porque la música de 'Els Llauradors' es clave para entender la historia reciente y los orígenes de nuestro querido Castellón", ha destacado la primera edil.

DIFUSIÓN DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE CASTELLÓN

La alcaldesa también ha querido hacer hincapié en la labor de 'Els Llauradors' para difundir las señas de identidad de Castelló, tal como ha indicado el consistorio en un comunicado.

Carrasco se ha dirigido "a todos los miembros actuales, Lluis Viciano, César Agut, Manolo Montañés, Pepín Martín, Toni Martí y Juan Nebot, y a todos los colaboradores, entre los que destaca Paco Signes, que han reunido al final de una carrera llena de éxitos, les agradecemos su dedicación y el infinito amor por Castellón que han demostrado".

LA MÚSICA "COMO IDENTIDAD PRESENTE Y FUTURO"

En nombre de la Rondalla Els Llauradors, ha tomado la palabra César Agut, quien ha reconocido que "este es un día muy especial para todos nosotros y, si estamos hoy aquí, presentando el CD "Fins ací hem arribat", es gracias al apoyo, la sensibilidad y el compromiso de muchas personas e instituciones que creyeron en este proyecto desde su nacimiento".

En primer lugar, Agut ha mostrado su agradecimiento más profundo al Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón. "Gracias, alcaldesa Begoña Carrasco, por abrirnos las puertas de esta casa y por entender que la música tradicional no es solo pasado: es identidad, es presente y es futuro", ha expresado.

César Agut ha subrayado que "aunque finalmente fue la Concejalía de Cultura, que dirige María España, la que asumió la gestión del proyecto, la idea del concierto se concibió por nuestra parte pensando en el lunes de Magdalena". Por eso, "es de justicia agradecer también a Noelia Selma, Concejal de Fiestas y Ermitas, porque fue la primera persona con quien compartimos esta ilusión".

El integrante de Els Llauradors ha querido tener "un recuerdo muy especial para los cantantes y colaboradores que habéis dejado vuestra impronta en cada tema: Barbara Breva, Ester Igual, Elena Sorli, Nuria Pallares, Txema Prades, Carles Porcar, José López, Arturo España, José Cervera, Jaume Roig y Lolín Sol. Sin vosotros, este disco no tendría la emoción que hoy podemos escuchar".

Agut se ha dirigido finalmente a la Corporación Municipal, a todos los técnicos, a los músicos, cantantes, amigos y familias "Gracias para hacer posible que la música tradicional continúe viva. Porque como dice el título del CD "Fins ací hem arribat", pero el eco de Los Labradores continuará sonando siempre en el corazón de Castellón.