Castellón coordina un amplio operativo de seguridad para el eclipse solar

Junta Local de Seguridad Extraordinaria para coordinar el dispositivo especial con motivo del eclipse total de Sol - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castellón ha celebrado este martes una junta local de seguridad extraordinaria para diseñar el dispositivo especial con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, que estará coordinado por las concejalías de Seguridad, Movilidad, Turismo y Cultura.

Castellón será uno de los mejores puntos de observación de toda España y uno de los emplazamientos oficiales del evento y se espera la llegada de miles de visitantes. Por ello, se hace un llamamiento a utilizar el transporte público y dejar el coche en casa, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado al respecto que se ha diseñado un dispositivo "especial, amplio y flexible" para dar respuesta a "un acontecimiento excepcional". "Nuestro principal objetivo es que los miles de vecinos y visitantes que se acerquen a disfrutar del eclipse puedan hacerlo con todas las garantías de seguridad, al tiempo que se preserve la movilidad y el normal funcionamiento de la ciudad, por eso es importante que se haga uso del transporte público que se refuerza especialmente para la ocasión", ha apuntado.

En concreto, por parte de la Policía Local se ha diseñado un dispositivo "escalonado, flexible y adaptable" a la evolución de la afluencia de público que estará dirigido por un intendente y un inspector, bajo la supervisión de la Jefatura de la Policía Local.

El cuerpo policial estará presente en el Puesto de Mando Preventivo, que se ubicará en la primera media luna de la avenida Ferrandis Salvador junto al resto de servicios de seguridad y emergencias. Además, se activará durante toda la jornada el CECOPAL para coordinar la respuesta conjunta entre todas las administraciones implicadas y se reforzará el Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE-Sala 092) para atender el previsible aumento de llamadas e incidencias.

El dispositivo se desarrollará en tres fases. La primera, correspondiente a la llegada de asistentes entre las 10.30 y las 19.00 horas, contará con hasta 35 efectivos distribuidos en los principales accesos para facilitar la circulación hacia la zona del Gurugú y compatibilizarla con la movilidad habitual hacia las playas y Benicàssim.

La segunda fase se centrará en la seguridad de la zona de actos. Desde primera hora del día se procederá al despeje de vehículos, la instalación de la señalización, los cerramientos y la preparación de los espacios reservados para garantizar el correcto desarrollo del evento y el acceso de los servicios esenciales.

La Policía de Playa prolongará su servicio hasta la finalización de los actos y mantendrá una coordinación permanente con los servicios sanitarios, de salvamento y socorrismo, así como con los efectivos de extinción de incendios. Además, se garantizará en todo momento un acceso libre para los vehículos de emergencia.

La tercera fase corresponderá a la operación salida, prevista a partir de las 21.00 horas, cuando cerca de 30 agentes se encargarán de regular el tráfico hasta recuperar la normalidad. El operativo contempla relevos, regulación coordinada de intersecciones y una gestión dinámica de los itinerarios para minimizar las retenciones en el regreso. En total se contará con 65 efectivos de policía local distribuidos entre el inicio del operativo a las 10:00 horas y hasta su finalización.

Por su parte, la Policía Nacional dispondrá de 286 efectivos de unidades de Seguridad Ciudadana (GAC, GOR, UPR), de Policía Judicial, Información y servicios generales. Prestarán servicio tanto en el Grao como en la ciudad de Castellón. La Guardia Civil contará también con un despliegue de medios reforzado para la ocasión, en especial en los accesos a la ciudad, procedentes de otros municipios.

USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Entre las principales medidas previstas destaca el cierre de la avenida Ferrandis Salvador entre la calle Mascarat y el río Seco, inicialmente previsto para las 16.00 horas, aunque podrá adelantarse o retrasarse en función de la afluencia de personas. También se restringirá el tráfico en la avenida Francesc Aragó, permitiendo únicamente el acceso al transporte público y a los vehículos autorizados mediante un itinerario reservado.

Asimismo, los viales perpendiculares a la avenida Ferrandis Salvador frente al Pinar quedarán limitados al acceso de residentes. El camino Serradal dispondrá de un carril reservado para vehículos de emergencia y transporte público, pudiéndose ampliar las restricciones de circulación si las circunstancias lo hacen necesario.

En materia de estacionamiento, se dispondrá de aparcamientos disuasorios en el entorno de la Universitat Jaume I, el antiguo recinto del mercado del lunes, REFEYME y las inmediaciones del colegio San Cristóbal, próximo a la avenida del Mar. Todos ellos conectados con la zona marítima mediante el TRAM y el transporte público.

Los aparcamientos en destino serán en la avenida Ferrandis Salvador hasta completar aforo, el parking del IMPALA y el del San Huberto con entrada por Serradal. El dispositivo contará además con la colaboración de 30 personas voluntarias, coordinadas por la Policía Local, que ofrecerán información y orientación sobre accesos, estacionamientos, tráfico y recorridos peatonales.

PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS

Por su parte el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento de Castellón tendrá un papel "fundamental" participando en la planificación previa, la coordinación operativa, la intervención terrestre y marítima, la atención sanitaria y los servicios de salvamento y socorrismo.

Asimismo, Bomberos Municipales formará parte del Puesto de Mando Preventivo, desde donde se realizará el seguimiento general del dispositivo, la gestión de posibles incidencias y la coordinación entre los servicios municipales, cuerpos de seguridad y recursos externos que participen en el operativo.

El dispositivo contará con medios de intervención y rescate distribuidos estratégicamente en el entorno del evento, con presencia de recursos en zonas como el Planetario y la desembocadura del río Seco. Estas ubicaciones podrán adaptarse en función de la evolución de la jornada y de las necesidades operativas que puedan surgir.

En el ámbito marítimo, se desplegará un dispositivo específico de vigilancia e intervención en el litoral con una embarcación, operativa hasta la finalización del dispositivo, y la moto acuática, activa hasta el ocaso. Estos recursos mantendrán una coordinación permanente con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil dentro del operativo conjunto establecido para el eclipse.

El Puesto de Mando Preventivo quedará constituido a las 9:00 horas para garantizar la coordinación y seguimiento del operativo desde el inicio de la jornada.