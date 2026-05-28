Castellón da la bienvenida a Modavision, el evento internacional que une moda y cultura con doce países

Modavision 2026 - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La capilla de Las Aulas ha acogido este jueves la presentación oficial de Modavision 2026, una cita internacional que durante los días 28, 29 y 30 de mayo convertirá a Castellón en un punto de encuentro para la moda, el diseño y la creatividad contemporánea. El acto ha contado con la asistencia del concejal de Comercio y Consumo de la ciudad, Alberto Vidal, y del diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, junto a representantes del sector y participantes del certamen, ha informado el consistorio en un comunicado.

La iniciativa situará a la ciudad en el foco internacional gracias a un formato que combina desfiles, actividades culturales, participación ciudadana y retransmisión global en directo. Diseñadores de distintos países competirán representando oficialmente a sus territorios en un concurso en el que tanto el jurado profesional como el público internacional tendrán un papel decisivo mediante votaciones en tiempo real.

Participarán representantes de un total de doce países, entre los que se cuentan España, Indonesia, El Salvador, Perú, Marruecos, Argentina, Rumanía, Indía, Chile, Ucrania, Hungría y Suiza.

Modavision continúa consolidándose como una plataforma de intercambio cultural y promoción del talento creativo a través de la moda. El evento llega a Castellón de la mano de Somnis Events y Chanelo Chano, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Castellón y de Castellón Turismo.

Durante su intervención, Vidal ha destacado la importancia de acoger iniciativas de alcance internacional que "aportan dinamismo al comercio local y generan nuevas oportunidades para promocionar Castellón como ciudad abierta, moderna y vinculada a la cultura y la creatividad". El edil ha señalado además que "eventos como Modavision permiten acercar la actividad cultural al espacio público y fomentar la participación tanto de vecinos como de visitantes".

Vidal también ha subrayado "el impacto positivo que este tipo de propuestas pueden tener para la economía local y el turismo. La combinación de moda, cultura y promoción urbana convierte este certamen en una herramienta muy potente para seguir posicionando Castellón dentro del circuito de grandes eventos con proyección exterior".

Por su parte, el diputado Alejandro Clausell ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con este tipo de iniciativas "que aúna el talento, la artesanía y la creatividad, acercando la moda a la sociedad y sacándola de los circuitos exclusivamente profesionales para que sea una experiencia cultural abierta, accesible y participativa".

Tras la presentación institucional, el público asistente ha podido disfrutar de un desfile protagonizado por diseñadores participantes e invitados, así como de la performance artística "De lo visible a lo invisible", de JuCari Camilo, que ha fusionado expresión escénica y moda contemporánea. La jornada inaugural ha concluido con un vino de honor.

PROGRAMACIÓN DEL FIN DE SEMANA

La programación continuará el viernes 29 de mayo con la exposición 'MODA COMERCIO', que podrá visitarse en la Casa de los Caracoles de 10.00 a 13.30 horas y de 17.30 a 18.30 horas. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de realizar un recorrido en el tren turístico de la ciudad y visitar el Centro de Interpretación Castell Vell dentro de las actividades culturales previstas.

Ese mismo día se celebrará una mesa redonda en el Real Casino Antiguo de Castellón entre las 17.00 y las 18.00 horas, seguida del Desfile Comercio, programado de 18.15 a 21.15 horas. Posteriormente tendrá lugar el Concurso Modavisión Nacional 2026 y una fiesta de cierre.

Respecto a la exposición de la Casa de los Caracoles, la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, ha destacado que "este edificio público está y estará siempre abierto a iniciativas que impulsen la cultura, el comercio y la proyección de Castellón, como es el caso de Modavisión", y ha añadido que "la celebración de este tipo de eventos en un espacio institucional refuerza el compromiso de la Generalitat con la dinamización económica y social del territorio, y sitúa a Castellón en el mapa como referente internacional de la moda".

El domingo 30 de mayo se desarrollará una mesa redonda en el Salón Presidencial de la Diputación Provincial. La jornada incluirá además visitas culturales al Museo de Bellas Artes y al Museo Refugio Antiaéreo, antes de la celebración de la Semifinal Modavisión Internacional, que pondrá el broche a un fin de semana marcado por la creatividad, el intercambio cultural y la proyección internacional de Castellón.