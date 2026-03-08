Los castellonenses arrancan la tradicional Romeria de les Canyes mirando al cielo

CASTELLÓ 8 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Los castellonenses han arrancado hoy la tradicional Romeria de les Canyes mirando al cielo, puesto que las nubes han vuelto a ser las protagonistas durante el inicio de la segunda jornada de las fiestas de la Magdalena, aunque posteriormente ha salido el sol tan anhelado después de que ayer la lluvia desluciese los diferentes actos programados.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha recibido en el Ayuntamiento, antes de empezar el recorrido de la Romería, a las diversas autoridades, a las que ha ido poniendo el típico pañuelo verde y la cinta de la Magdalena, como a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

También han acudido al ayuntamiento la presidenta de Les Corts, Llanos Masó; la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina; el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus; el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano; la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat; la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; y la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat.

Junto a ellos también han estado presentes diputados y senadores nacionales, diputados autonómicos y la corporación municipal, que han acompañado en la tradicional romería a las reinas de las Fiestas de la Magdalena, Clara Sanz y Ana Colón.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha mostrado su "agradecimiento y orgullo de ciudad" porque ayer, pese a la lluvia, "nada pudo con el pueblo de Castellón". "Si el pueblo estaba en la calle, la Reina y todos los representantes de los ciudadanos también estuvimos en la calle a su lado", ha dicho.

"Fuimos valientes y pudimos empezar las fiestas, pudimos disparar la traca y se hicieron practicamente todos los actos, incluso el Pregó, adaptado a las inclemencias meteorológicas y a las circunstancias, en el que salieron más de 1.000 personas", ha explicado.

25.000 CAÑAS

Carrasco ha informado que hoy se han repartido 25.000 cañas para la Romería, que cuenta con la novedad de que, "para que se mantenga el legado", se han hecho cañas para niños por primera vez.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha recordado que desde que es ministra no se ha perdido nunca la Magdalena y que ha participado en cuatro ocasiones en la Romeria de les Canyes.

"Me parece que es un día muy especial, en el que el pueblo disfruta en la calle de la fiesta. He querido volver hoy y volveré otro día a las bodeguillas, pue me gusta venir y demostrar que el Gobierno de España estamos también en la calle y es nuestra manera de demostrar a la ciudadanía que somos parte de ella", ha subrayado.

Por su lado, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que ni el tiempo pudo parar ayer a todos los castellonenses de comenzar su fiesta grande. "Ayer era una noche complicada, pero es cierto que se podía salir a la calle y ver la cantidad de gente que, a pesar de la lluvia, estaban con ganas de comenzar una fiesta muy señalada en la Comunitat Valenciana, y hoy hay que dar gracias porque, afortunadamente, vamos a poder hacer la Romería, de momento sin agua", ha añadido.

"Les deseo muy buenas fiestas a todo el pueblo de Castellón y felicito a la alcaldesa por la organización, pues organizar este tipo de cosas cuando hay una inclemencia meteorológica no es fácil", ha finalizado.