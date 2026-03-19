Catalá afirma que la Ofrenda se ha desarrollado con "absoluta normalidad" y muestra su "orgullo" por participar

La alcaldesa de València junto a la Fallera Mayor de València, Carmen Prades, y su Corte de Honor, al finalizar la Ofrenda de 2026 - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha resaltado que la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, uno de los actos más esperados y emotivos del programa fallero, "se ha desarrollado con absoluta normalidad".

Así lo ha expresado esta madrugada después de participar ella misma en la celebración vestida de fallera. "Pienso hacerlo siempre porque creo que es un gesto, sobre todo, de reconocimiento y de respeto a la Fallera Mayor de València poder acompañarla. Y en segundo lugar, como valenciana, es un orgullo y un honor", ha explicado al terminar la Ofrenda de 2026.

"Es un regalo, porque poder ofrecer a la Virgen, a la 'nostra Geperudeta', mis sueños, mis preocupaciones, mis anhelos, mis desvelos, pues es desde luego un verdadero placer y un orgullo", ha insistido.

Catalá ha explicado que "desde bien pequeña" se he vestido de fallera y que lleva haciéndolo toda su vida. "La verdad es que poder vestirme de fallera como alcaldesa es también un orgullo y para mí es normal, el año pasado di un paso y es acompañar a Fallera Mayor", ha resaltado, antes de recordar que en 2025 celebró un acto "pasado por agua".

La Ofrenda de 2026, según la alcaldesa, "se ha desarollado con absoluta normalidad", aunque ha reconocido que las dos jornadas ha acabado "un poco tarde". También ha celebrado que "cada vez el censo fallero vaya creciendo" y haya "más gente participando en esta fiesta maravillosa".