Catalá afirma que ha sentido "siempre" el respaldo del PP nacional y ve "muy bueno" que lo tengan también Llorca y Mompó

Archivo - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) y la candidata a la Alcaldía de Valencia, Maria José Catalá (i), en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, la 'popular' María José Catalá, ha asegurado que ha sentido "siempre" el respaldo de la dirección nacional del PP encabezada por Alberto Núñez Feijóo y, en este sentido, ha considerado "muy bueno" que lo tengan también el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó. Además, ha afirmado que le "gusta" el apoyo de 'Génova' al partido a nivel autonómico: "Lo contrario sería alarmante".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves a su llegada al Oceanogràfic para participar en el V Simposio XL'Albufera, organizado por el diario 'Las Provincias', preguntada por la cena de verano del PP de la ciudad de València que se celebra esta noche y que contará del propio Llorca y también con el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Todo ello, días antes de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presida este sábado un almuerzo con militantes 'populares' en la localidad valenciana de Sueca junto al 'president' de la Generalitat y el presidente de la Diputació de València.

La presencia de Feijóo en el almuerzo se producirá sin que de momento se haya confirmado cuál será el candidato del PPCV en las elecciones autonómicas de 2027. Al respecto, 'Génova' tiene pendiente convocar el congreso regional del PPCV, mientras ya ha fijado el cónclave del PP catalán para el próximo 27 de junio.

Sobre la visita de Feijóo a Valencia, la alcaldesa de la capital ha valorado que esta "supone que, efectivamente, estamos en un año decisivo y determinante y tanto la Comunitat Valenciana como la Comunidad de Madrid y otras comunidades que tienen el año que viene elecciones autonómicas arrancan motores".

"ABSOLUTA NORMALIDAD" POR LA VISITA DE FEIJÓO

Dicho esto, ha asegurado que vive esta situación "con absoluta normalidad, con el calendario habitual en estas fechas de presencia de cargos nacionales", a la vez que ha apuntado que les consta que "no solo" ocurre en el PP, sino que "otros partidos tendrán estos días sus propios actos, con sus respaldos, sus apoyos nacionales". "Nosotros, con absoluta normalidad", ha remarcado.

María José Catalá ha indicado que en el PP de València siempre organizan una cena de verano y otra de Navidad, por lo que el acto de este jueves por la noche "no es extraño". "Hemos colgado el cártel de 'sold out' desde ayer, por lo tanto, bueno, muy contentos también", ha resaltado la dirigente 'popular'.

Preguntada por el respaldo de la dirección nacional del PP, Catalá ha señalado que ella lo ha sentido "siempre". "Me ha demostrado respeto, cariño y, desde luego, respaldo, y no puedo decir otra cosa que no sea esa", ha expresado.

"LO CONTRARIO SERÍA ALARMANTE"

"En general, creo que, al PPCV, en este momento es muy bueno también que tenga ese respaldo tanto al 'president' como al presidente provincial, porque me consta que habrá un almuerzo el próximo sábado y que asistirá nuestro presidente nacional", ha aseverado la alcaldesa de València.

Por tanto, ha agregado que le "gusta" que el PP a nivel nacional "respalde a nuestro partido a nivel autonómico". "Qué quiere que le diga, lo contrario sería alarmante", ha agregado.