Catalá anuncia la iluminación de los pasos inferiores de los puentes del Jardín del Túria para dar seguridad

Archivo - Imagen de corredores por el Jardín del Túria, en València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este miércoles la iluminación de los pasos inferiores de todos los puentes del Jardín del Túria con el fin de dar más seguridad a esos espacios, tanto para los corredores que usan este entorno para hacer deporte como para quienes pasean y transitan por él.

Catalá ha avanzado esta decisión durante su participación en el desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea de Nueva Economía Fórum celebrado esta jornada en la capital valenciana.

La primera edil ha explicado que el Ayuntamiento "está trabajando ya con la Fundación Trinidad Alfonso en un nuevo acuerdo para impulsar conjuntamente un proyecto" que haga posible "la iluminación de los 17 puentes" del antiguo cauce del Túria con el fin de "dar mayor seguridad a deportistas y a la ciudadanía" en general.

Así, ha detallado que se plantea la iluminación de sus pasos inferiores y la renovación del alumbrado ornamental, también "para poner en valor puentes históricos y emblemáticos".

La responsable municipal ha agradecido a la citada entidad "su compromiso con el río, la cuna de nuestros corredores en estos momentos". De este modo, ha destacado también la ampliación "del carril running hacia el mar".