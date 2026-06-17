Catalá anuncia un plan especial para el frente litoral de València, desde el Parque de Desembocadura hasta la Patacona

La alcaldesa de València, María José Catalá, durante su participación en el desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este miércoles el impulso de un plan especial para actuar sobre el frente litoral de la ciudad, una actuación que abarcará el ámbito comprendido entre el Parque de Desembocadura y la Patacona y que incluirá la renovación del Paseo Marítimo.

Catalá ha avanzado esta decisión de su equipo de gobierno durante su participación en el desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea celebrado esta jornada en la capital valenciana.

La primera edil ha señalado que el próximo viernes, en la Junta de Gobierno Local del consistorio, se comenzará la tramitación del Plan Especial del Frente Litoral.

"Frente Litoral y no Paseo Marítimo", ha precisado la responsable municipal, que ha destacado así el alcance de esta propuesta. "Los tiempos en los que una administración actuaba en corto y en actuaciones aisladas se han acabado. Nosotros hemos alzado la mirada y vamos a actuar sobre todo el frente litoral", ha afirmado.

Así, ha detallado que el plan anunciado "abarcará cinco kilómetros de longitud y un kilómetro de ancho" y ha insistido en remarcar que "se extenderá desde el Parque de Desembocadura hasta la Patacona".

"Va a ser, por tanto, una iniciativa que quiere ir mucho más allá de una actuación puntual sobre el paseo marítimo: se concibe como una reflexión urbanística integral sobre una de las áreas con mayor capacidad de transformación de València", ha manifestado Catalá, "tras el PAI del Grao y el Parque de Desembocadura".

La alcaldesa ha añadido que "la estrategia incluirá además proyectos de regeneración urbana en Malvar-rosa, Cabanyal y Natzaret", además de incorporar "la renovación del Paseo Marítimo con criterios de sostenibilidad adaptados a la realidad climática". "Se planteará desde una visión amplia de ciudad, en la que la apertura y conexión de València con el mar se complemente también con su conexión con l' Albufera", ha añadido.

María José Catalá ha asegurado que "la finalidad es construir una visión de conjunto, con perspectiva de largo plazo, que permita orientar con coherencia las decisiones urbanísticas sobre todo el litoral y consolidar un modelo de ciudad más habitable, más ordenado y mejor conectado con su fachada marítima" y "empezando por el PAI del Grao, cuya exposición pública finaliza en el mes de julio y que tendrá 160.000 metros cuadrados de zonas verdes y más de 3.200 viviendas".