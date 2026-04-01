Catalá asegura que se cumplirá la sentencia y no habrá festivales en CACSA que superen el ruido permitido

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha subrayado este miércoles, en relación a la celebración del festivales en la Ciutat de les Arts y les Ciències (CACSA), que la voluntad del Ayuntamiento es que "se cumpla la ordenanza de contaminación acústica, que no se autoricen en ese espacio actividades que superen los decibelios marcados en esa ordenanza y que se intente trabajar para la reubicación de este tipo de festivales en entornos que no generen molestias para los vecinos que han visto perjudicados sus derechos fundamentales".

Así lo ha señalado, a preguntas de los medios de comunicación, coincidiendo con una reunión entre los responsables de CACSA y los promotores de festivales para abordar la celebración de los eventos previstos en este enclave, después de que un juez haya ordenado al consistorio adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en esta zona vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral, incluyendo la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades.

La primera edil ha remarcado que el consistorio no ha participado en este encuentro y no interviene en el contrato entre CACSA y los festivales porque la Ciutat de les Arts tiene "libertad absoluta para firmar este tipo de contratos sin intermediar el Ayuntamiento". Así, María José Catalá ha indicado que "quien tiene que resolver" la situación son los promotores y CACSA.

Respecto a su opinión sobre que el Festival del Les Arts haya trasladado a sus clientes que este año el certamen se celebrará en la Ciutat de les Arts, Catalá ha opinado: "Yo creo que se ha aventurado, pero entiendo que hoy en la reunión trabajaran distintas alternativas".

En ese sentido, ha apuntado que "el Ayuntamiento podrá opinar cuando haya propuestas de distintas ubicaciones", pero ahora "es importante que CACSA reciba la instrucción de ejecución de la sentencia del Ayuntamiento, que es lo que pasó ayer, y que hable con los promotores en los términos en los que el Ayuntamiento ha fijado la ejecución de una sentencia"

La alcaldesa ha afirmado que, si bien la sentencia judicial no es firme, aunque se presentara un recurso contra ella no sería "suspensivo", y por tanto la resolución "ya es de obligatorio cumplimiento del Ayuntamiento". Por tanto, ha insistido en que la corporación municipal ejecutará la sentencia.

Preguntada por si la voluntad de cumplir la sentencia implica que seguro que el Festival de Les Arts no se celebrará en CACSA, la primera edil ha insistido en que "hacer cumplir la sentencia es que no se puedan producir espectáculos que superen unos decibelios determinados y todo el mundo sabe que hay actividades que son de determinada contaminación acústica y otras son de otra".

La alcaldesa ha subrayado que "lo importante es llegar a un acuerdo que genere tranquilidad a los vecinos, certeza a los que han comprado sus entradas y una buena experiencia a los que han gastado su dinero en un festival y quieren vivirlo en unas condiciones".