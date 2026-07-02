Catalá asegura que el monumento a las víctimas del metro de València "estará en perfectas condiciones" para este viernes

Trabajos de rehabilitación integral del monumento a las víctimas del accidente de metro registrado en València el 3 de julio de 2006. - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este jueves que el monumento a las víctimas del accidente de metro registrado en la ciudad el 3 de julio de 2006, del que este viernes se cumplen veinte años, "estará en perfectas condiciones" para esta conmemoración.

La primera edil ha señalado que era "importante que se llegara al veinte aniversario en las mejores condiciones", ha afirmado tras visitar los trabajos de rehabilitación integral de este memorial. El monumento se encuentra situado en las inmediaciones de la estación de metro de Jesús de la capital valenciana, en superficie y sobre la curva en la que se produjo el siniestro.

Catalá ha comprobado en esta visita los últimos retoques de esa restauración. La responsable municipal ha comentado que "el Ayuntamiento, junto con la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro ha trabajado durante el último año para poder llegar a tiempo" y conmemorar el vigésimo aniversario de este suceso, en el que fallecieron 43 personas y 47 resultaron heridas, con el monumento restaurado.

"Mañana es un día importante, se celebran veinte años de este accidente", ha insistido la responsable municipal, que ha comentado que la asociación de víctimas trasladó al consistorio "las malas condiciones" en las que estaba el memoria por el paso del tiempo e instó a su rehabilitación.

La alcaldesa ha detallado que las esferas de los relojes que conforman esta obra --43 blancos, uno por cada víctima mortal, y siete negros, que señalan la hora en la que se truncaron sus vidas: las 13.03 horas-- "estaban absolutamente sucias y había que rehabilitarlas".

María José Catalá ha resaltado, asimismo, que esa restauración se ha coordinado también con la artista que diseño el memorial, la artista alemana afincada en València Anja Krakowski.

"En este momento la empresa --que encargada de la adecuación del monumento-- está acabando la instalación de los relojes y mañana estará en perfectas condiciones para todos los actos conmemorativos. Para nosotros era importante que se llegara al veinte aniversario en las mejores condiciones y, sobre todo, como muestra de respeto y para dignificar" un espacio que "es representativo e importante para los familiares de las víctimas", ha aseverado la primera edil.

El edil de Cultura en el consistorio de la capital valenciana, José Luis Moreno, ha añadido que el memorial había sufrido, "sobre todo, filtraciones por la humedad" y "un deterioro por las condiciones climatológicas".

"El sol daba directamente a las esferas de los relojes", ha añadido el concejal, que ha detallado que "se ha tenido que hacer una reforma interior de cada una". "Está todo restaurado", ha precisado, además de considerar que al pasar por debajo de esta obra el metro las vibraciones que genera también le ha afectado porque han hecho de las manecillas de los relojes se movieran.

Desde el Ayuntamiento de València han indicado que el consistorio "ha cumplido con su palabra" para tener esta restauración concluida para el vigésimo aniversario del siniestro y han asegurado que la rehabilitación se ha llevado a cabo "con el máximo respeto, empatía y sensibilidad hacia las víctimas y sus familias".

La intervención ha sido ejecutada por Cerrajerías Calvo SL, empresa especializada en restauración y reparación de cerrajería y carpintería metálica, por un importe de 8.002,34 euros.

Los trabajos se han diseñado y planificado de forma consensuada con la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J) y con la autora del memorial.

MICROMECENAZGO

El monumento, financiado mediante una campaña de micromecenazgo y suscripción popular impulsada por la asociación de víctimas, está formado por cuatro tabiques de vidrio laminado montados en dos ángulos de 90 grados sobre muretes de hormigón. Sobre ellos se sitúan los 43 relojes blancos y los negros que completan la pieza.

La obra fue donada al Ayuntamiento de València en 2016. Se ubica en una pequeña zona ajardinada en el cruce de la calle de San Vicente Mártir con Maestro Sosa y Roig de Corella, sobre la curva en la que se produjo el accidente.

La rehabilitación ha incluido la sustitución de "la totalidad de las esferas blancas por otras de nueva creación, idénticas a las existentes, que se han recolocado en su posición original y se han fijado a la carcasa para evitar futuros desplazamientos", ha concretado el consistorio.

Además, se han asegurado las manecillas de cada reloj, se ha limpiado y secado el interior de las piezas, se han eliminado y pintado las zonas oxidadas y se han sellado las carcasas con polímeros para impedir la entrada de agua.

Un total de 21 de las 43 esferas blancas se encontraban giradas respecto a su posición original y no marcaban correctamente la hora del accidente. Asimismo, varias piezas presentaban condensación de vapor de agua, oxidación y deterioro superficial asociado a la corrosión.

Las siete esferas negras estaban muy deterioradas por la exposición continuada a la radiación ultravioleta y por estar realizadas en vinilo. La actuación ha previsto su renovación mediante unidades elaboradas a partir de serigrafía térmica, una solución que ofrece un resultado más duradero.

CÓDIGO QR

Como novedad, y a solicitud de la AVM3J, se instalará un atril metálico en uno de los laterales del conjunto, ha añadido el Ayuntamiento, que ha destacado que desde este soporte y mediante un código QR, se facilitará el acceso al contenido digital del monumento --con información, testimonios y documentación relativa al siniestro--.

El proyecto original del monumento surgió en 2014, cuando la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio convocó un concurso artístico para rendir homenaje a las personas fallecidas. La propuesta ganadora fue 'Prime Time', de Anja Krakowski, seleccionada tras obtener el respaldo mayoritario del jurado y de las más de 1.100 personas que participaron telemáticamente en la votación ciudadana.