Catalá, sobre Bernabé: "Una cosa es el PSOE y otra el sanchismo y representar al sanchismo es extremadamente complicado"

La alcaldesa de València, María José Catalá, durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha indicado este miércoles sobre la candidatura de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en su capital, Pilar Bernabé, a la Alcaldía de esta ciudad en los comicios de 2027, que "una cosa es el PSOE y otra el sanchismo", al tiempo que ha considerado que "representar al sanchismo es extremadamente complicado".

"Creo que representar al Partido Socialista en este momento es muy complicado", ha señalado la primera edil, que ha añadido que para ella "todo delegado" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le parece "lo mismo que Sánchez", así como "todo ministro de Sánchez" y "todo cargo de Sánchez".

Catalá se ha pronunciado de este modo durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, preguntada por la candidatura de Bernabé a la Alcaldía de València, por si considera que es la mejor adversaria que podría tener y por si cree que le servirá en ese proceso representar al Ejecutivo central o que perderá argumentos si finalmente se celebran elecciones generales anticipadas.

"Suelo respetar mucho a mis adversarios y no opino de si son buenos o malos candidatos, eso es una cosa que tiene que analizar su propio partido", ha respondido la responsable municipal. "Y tampoco suelo entrar en personas que están permanentemente queriendo enfrentarse conmigo", ha añadido respecto a Pilar Bernabé.

María José Catalá ha expuesto que ella tiene "mucho trabajo por hacer" y ha destacado que "cada mañana" se dedica "a trabajar por València" sin buscar "colisionar con nadie a primera hora de la mañana". "No es mi objetivo. Y es más, si consigo no colisionar con nadie durante todo el día me acuesto mucho más tranquila", ha dicho.

Tras ello, la alcaldesa de València ha asegurado que "es verdad y es una evidencia que el Partido Socialista vive" en la actualidad "su peor momento de la etapa democrática" en España. A este respecto, ha apuntado que "han pasado muchísimas cosas" y que "hay circunstancias que son desde el punto de vista social, desde lo que percibe una familia normal, no escandalosas sino indignantes".

En este punto, ha expuesto que "representar al Partido Socialista en este momento es muy complicado" y ha añadido que "ser delegado de Sánchez es más complicado todavía". "Una cosa es el Partido Socialista y otra el sanchismo. Y representar al sanchismo es extremadamente complicado", ha apostillado.

"Todo delegado de Sánchez me parece lo mismo que Sánchez, todo ministro de Sánchez, todo el Gobierno de Sánchez, todo cargo de Sánchez me parece lo mismo que Sánchez", ha manifestado la también presidenta del PP en la ciudad de València.

ADELANTAR LAS GENERALES, "UN PASO NECESARIO"

Catalá ha subrayado que España "vive una crisis institucional sin precedentes" y ha insistido en señalar que "adelantar las elecciones generales sería dar un paso necesario en este momento para recuperar la normalidad" en el país.