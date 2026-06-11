Catalá condena las agresiones a personas LGTBI en el viejo cauce del Túria y asegura que se trabajará para evitarlas

La alcaldesa de València, María José Catalá, en una imagen reciente. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha manifestado este jueves su "absoluta condena" a las agresiones homófobas registradas contra personas del colectivo LGTBI en el Jardín del Túria, en el viejo cauce del río. Asimismo, ha asegurado que desde el consistorio se trabajará "al máximo posible" para que en la capital valenciana "no se cometan ese tipo de agresiones".

Catalá se ha pronunciado de este modo tras presentar la planta viaria del futuro Paseo García Lorca, preguntada por la agresión a personas homosexuales en el Jardín del Túria y por si le preocupa esa situación a las puertas de celebrar el Día del Orgullo y los Gay Games.

"Absoluta condena. Nosotros somos un ayuntamiento que está totalmente volcado con los planes de LGTBIfobia", ha respondido. Así, ha destacado el "absoluto compromiso" municipal "en la lucha contra la LGTBIfobia".

La primera edil ha asegurado que València "aspira a tener unos Gay Games históricos, con una participación histórica", ha resaltado también la conmemoración en la ciudad del "Día del Orgullo". "Desde el servicio de Igualdad se trabaja en esta cuestión", ha agregado.

"Lamentamos y condenamos esas agresiones. Y vamos a trabajar al máximo posible para que en esta ciudad no se cometan ese tipo de agresiones", ha declarado.

En esta línea, María José Catalá ha comentado que habrá "un análisis de la Policía Local" para determinar "a qué se han debido estas cuestiones, en qué marco y en qué contexto". "Vamos a trabajar en el marco de la seguridad, estoy convencida, con la colaboración de otros cuerpos policiales para que estas cuestiones no se desarrollen en la ciudad", ha insistido.