Catalá confía en que el Festival de Les Arts cumpla su plan acústico y recuerda que el Ayuntamiento no organiza

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, recibe el pomell de flors con motivo de la festividad del Corpus Christi, en el Ayuntamiento de Valencia, a 5 de junio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha confiado en que el Festival de Les Arts cumpla el plan acústico presentado por los promotores del mismo y ha recordado que el Ayuntamiento no participa en la organización de este evento "ni tampoco en la firma".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes, tras recibir el pomell del Corpus en el consistorio valenciano, preguntada por la celebración de este festival que se desarrolla en la Ciutat de Les Arts i les Ciències este viernes y sábado.

Todo ello, después de que el juzgado de València que aceptó la demanda de los vecinos ordenara al Ayuntamiento que adoptara las medidas necesarias para evitar que el ruido de los festivales y de la terraza de l'Umbracle vulneraran su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral.

"Ya sabéis que es un festival que se ha firmado por parte de CACSA --la Ciutat de les Arts i les Ciències-- con un promotor musical. Por lo tanto, nosotros no participamos en esa organización ni tampoco en la firma de ese festival", ha esgrimido la alcaldesa.

Dicho esto, ha indicado que desde el consistorio "lo que hemos dicho son las condiciones acústicas que se han de cumplir". "Así que a partir de ahora todo el mundo sabe lo que ha de hacer", ha añadido.

Cuestionada sobre si peligra la segunda jornada del Festival de Les Arts en caso de que este viernes --primera jornada-- se produzcan quejas del vecindario de la zona, Catalá ha confiado en que los promotores del evento "cumplan el plan acústico que han presentado".

"Han presentado un plan acústico y la Generalitat, a través de CACSA, está transmitiendo las medidas que han de cumplirse, que son las que ha dictamado el Ayuntamiento", ha especificado.